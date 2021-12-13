台達創新電源和電池充電方案12/15隆重登場

「2021台北國際自動化工業大展」 亮相 ，為智能物流、工業和醫療設備提供高效動力

全球電源與散熱管理領導廠商台達，12月13日宣布將於「2021台北國際自動化工業大展」中，展出創新工業電池無線充電方案 – 1 kW無線充電系統MOOVair，應用在無人車、物料運送車等，可助力智能製造的物流環節實現智慧化、全無人化，能源轉換效率可達93%，相較同類產品電能損耗降低至少20%，真正達到綠色智能物流、實踐碳中和目標。

台達也將憑藉先進、高效的電力電子技術，推出工業、醫療、數據中心、AI、網路電信等產業設備專用之最新高階電源產品，包括針對數據中心、超級電腦應用的最新超高功率密度48V/12V雙向DC-DC轉換器 U50SU4P162；高功率密度超薄導軌型電源FORCE GT系列；以及工業醫療設備專用高功率可配置電源供應器等，皆為此次的展出亮點。

台達電源及系統事業群總經理尹鏇博表示，台達深耕電力電子領域多年，無論在技術或行業經驗都是業界首屈一指。隨著5G、電信網路、AI、數據中心、雲端運算、工業智能化、高端醫療等快速發展和普及化，相關設備對於電源方案的功率密度、效率、穩定度、靈活度要求也不斷提高。面對市場的變化，我們持續研發新技術，除了提升產品效能和功能，亦開發許多創新產品，包括第三代半導體相關元件 (如寬能隙元件、高頻線路設備等) 的電源配置，成為許多先進領域的先趨者。另外，今年展會上首次亮相的無線充電解決方案，以高效無線、無接觸電能傳輸技術，免去工廠物料和送料車的人工插拔充電，實現全自動、智能化的運作，已引起全球許多領域客戶的關注。

台達憑藉高端電源技術，針對數據中心電力系統應用，於今年推出超高功率密度的48V12V 雙向 DC-DC 微型轉換器，首次於自動化展登場

今年，台達推出全新的工業電池無線充電方案 – 1kW無線充電系統MOOVair，採用先進高效、無接觸電能傳輸技術，MOOVair提供高達93%的端到端充電效率，達到傳統有線充電系統的標準，導入無人搬運車 (AGV)、自主移動機器人 (AMR)、物料運送車等應用，可實現無線充電、無部件磨損、無需停機維護的全自主運作，並透過CAN總線控制，將電池狀態和充電情況即時回傳至設備控制器，助力智能工廠的運作。

MOOVair分為主充電系統(安裝於牆面或配電櫃)和車載充電系統(安裝於車體)，可於20 mm氣隙範圍內進行電能傳輸，支援任何類型的電池充電，輸出功率1,000 W，輸入電壓100 ~ 240 V AC ，輸入頻率 50 / 60 Hz。單一主充電系統可輪流為24 V或48 V設備電池充電，節省安裝台數和空間；車載充電系統則採輕量化設計，僅1.5 kg可減輕車輛負載、減少電能消耗。此外，MOOVair安裝配線方便簡單，可應用在全新或現有車輛中，無需大幅改裝，滿足新設備和現有設備升級的需求。目前已有許多客戶成功將此方案應用在大型工廠的AGV和知名社群平台數據運算中心的無人檢測設備中，對於MOOVair充電的效能和穩定性皆給予高度肯定。

至於備受業界期待的，是針對數據中心電力系統應用推出的超高功率密度48V/12V 雙向 DC-DC 微型轉換器U50SU4P162。近年來，數據中心系統需求的電力密度提高，許多大功率的AI運算卡都使用48 V供電電源。U50SU4P162可將原來的12 V轉換為48 V，亦可反向轉換，滿足不同的系統供電需求。採用1 MHz以上的開關頻率，大幅縮小模組尺吋至僅23*17.4*10 mm，極小機體輸出功率可達800 W，功率密度更高達 3,000 W/inch3，實現98%的轉換效率。最大電容達10,000 µF，搭配雙面散熱超低熱阻，為資料中心實現高效、可靠運行。另可透過PMBus電源管理總線，將電力情況實時上傳至系統進行監控、管理，為資料中心、超級電腦、甚至汽車電子系統打造高效、穩定、智能的電力系統。

台達超薄型高功率密度導軌式電源FORCE GT系列高功率、體積小，為高階設備提供高效穩定電力系統。

憑藉多年在工業設備的市場經驗，台達深知業界客戶對於電源供應效能以及設備體積的要求不斷提高。今年展會，台達亦推出超薄型高功率密度導軌式電源FORCE GT系列，大幅將功率提高至120 – 960 W，同時具備小體積、大功率的特色。高溫滿載最高可達60℃，並具備-40℃冷開機能力及 -30℃~70℃運行溫度範圍，可在嚴苛的工業環境穩定供電。此外，FORCE GT系列內建DC OK繼電器乾接點，可連接設備中的感測器，符合現代智能設備的應用需求。產品防護性高，可抵抗常見粉塵及化學污染物，並通過多項國際安規認證，符合重工業及半導體行業標準，為設備提供高性能、高安全性的電力來源。

台達亦針對工業和醫療應用，展出可配置電源供應器和其他導軌式電源供應器，滿足業界客戶的應用需求。歡迎媒體朋友與各界來賓於「2021台北國際自動化工業大展」展覽期間（12月15起至18日止），前往台北南港展覽館1館台達展位N814參觀、了解。