亞航通過ISO 27001資通安全管理系統驗證

亞航公司於2021年12月13日榮獲法國艾法諾國際股份有限公司（AFNOR Asia）正式頒發ISO 27001：2013資訊安全管理系統（Information Security Management System）證書，是台灣國防產業發展協會第一家獲得該項認證業者，足以證明亞航對資訊安全管理系統維護之重視，確保資通訊作業安全及穩定運作，並提供客戶可信賴資通訊服務。

亞航公司為台灣國防產業發展協會之會員，積極配合政府推動「國防產業發展條例」，於今（2021）年聘請國防產業發展協會顧問協助輔導建立專案計畫，並委託果核數位之專家顧問協助提供ISMS資安管理制度輔導，專案主要內容包含：資安體系評估、風險管理、制度文件建置、制度落實與資安查核、外部驗證、教育訓練等，使同仁於日常工作中習慣性地融入資訊安全意識，達成符合「機密性」、「完整性」及「可用性」的資訊安全管理目標，貫徹規劃、執行、檢查、行動改善（Plan-Do-Check-Act，PDCA）管理流程模式，落實資訊安全及業務持續營運，並辦理多場次教育訓練，持續提升同仁資訊安全相關之認知與專業技能。

為確保資通訊作業安全及穩定運作，提供可信賴之資通訊服務，亞航公司之驗證範圍為「資訊機房、資訊組及軍機專案管理系統之資訊安全維護服務」，由經濟部標準檢驗局授權委託之財團法人全國認證基金會（TAF）認證機構－艾法諾國際股份有限公司於2021年11月10日完成驗證，並推薦財團法人全國認證基金會（TAF）發給證書。此次能夠順利通過ISO 27001的驗證，符合第三方機構的認可，證明亞航公司同仁都能夠秉持優良傳統，在既有的良好品質控管加上同仁們積極主動，才得以順利推展各項業務，持續為國內外客戶提供最優質的服務。

亞航公司為亞洲地區第一個取得美國聯邦航空總署（FAA）維修認證之專業飛機維修公司，除擁有ISO 9001：2015年版品質認證與AS9100:D/AS9110:C國際認證，亦經中華民國民航局評鑑合格之航空維修訓練中心外，並獲中華民國、美國FAA、日本、韓國、俄羅斯、泰國、馬來西亞等14國航政主管機關之專業飛機維修認證，具備75年飛機維護經驗之專業維修公司。