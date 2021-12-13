臺灣智慧農業週打造科技創新、生態永續、價值共享終極目標

疫情趨緩後，台灣唯一農水畜智慧農業解決方案整合平台「Taiwan SMART Agriweek 臺灣智慧農業週」12月4日圓滿落幕。本展以「智慧共享與農共榮 – GO SMART GROW TOGETHER」為核心理念，共邀集9國參展商，分別是:以色列、中國、印度、美國、西班牙、印尼、緬甸、巴布亞紐幾內亞、英國等國際企業參加。共同推動政府「科技創新、生態永續、價值共享」農業轉型的終極目標，打造三天精彩展覽。

超過千種指標性產品一應俱全，現場不僅看到青年農民的未來, 同時看到台灣農業的大未來。本展第一天即嗅出滿滿的商機, 連續2天一對一O2O商洽會, 共達73場次, 買主來自 菲律賓、泰國、馬來西亞、越南、以色列等國際買家，粗估年度採購預算3632萬美金。

台非農業論壇集結五國大使，非洲市場崛起台灣農業貢獻良多，現場主流菁英人氣旺，鎂光燈閃不停。圖／貿有展覽提供

疫情引爆，除了危機更是轉機。農漁畜等青農團體組團到訪, 展期三天吸引超過11000位專業人士參訪, 現場實際交易近千萬元台幣, 買氣強強滾。

為期三天的實體展覽雖已閉幕，但是線上展將持續展出至12月31日(五)，利用網路跨越時間與空間距離的限制，串連買家與賣家，克服疫情下邊境管制的挑戰。

現場讓人驚呼連連的各式節能省工AI智農產品，將繼續在線上展展出：宜蘭大學發表的「禽舍巡航機器人」能搭載溫溼度環境感測器以及攝影機，即時回傳禽舍小區域環境與雞隻健康狀態。群耕農業生技高科技設備發酵的作物營養劑液態肥料、農用植物保護資材等產品。能對轉型有機提供大幅幫助。

人工智慧也大放異彩，仲翔電子通過大量AI演算設計，建立乳牛形體算法資料庫，並能通過設備端警報、中控端警報甚至手機警報推播通知飼主，即使覆核，檢查。排程控制及病蟲害無毒專一性生物製劑，將農業升級提供精準農地資訊給農場管理者，輔助精準執行農業管理決策，並提供相對應友善環境的生物製劑，轉型有機將更加容易。

截至目前登錄參觀線上展人數已超過1,300位來自35國，本展將在未來的三週持續在國際市場宣傳線上虛擬展會平台，提升臺灣智慧農業科技在國際能見度，協助業者開拓遠距市場。

線上採洽會，買氣旺盛。圖／貿有展覽提供

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