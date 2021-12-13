西門子攜手皇輝科技策略合作開創雙贏新局

西門子智慧基礎建設與皇輝科技股份有限公司於日(9)前簽署意向書，正式宣布雙方為策略合作夥伴。緣因日前西門子智慧基礎建設與皇輝科技攜手合作贏得「興達電廠更新擴建計畫」專案，協助興達電廠建置西門子最先進的潔淨氣體滅火系統，提供確保人員、資產、流程和環境安全的可靠解决方案，開啟雙方合作契機。展望未來，雙方欲強化在關鍵基礎建設和智慧建築領域的合作夥伴關係，以結合雙方產品、技術與資源，提供全方位最新智慧基礎建設解決方案，協助台灣和在地夥伴加速在智慧基礎建設開發乃至於智慧城市的發展，互助互利共創雙贏。

台灣西門子總裁暨執行長艾偉先生表示：「皇輝科技在智慧城市發展上長期深耕，且國際級的系統整合能力備受國內外肯定，面對動態更迭的市場環境，我們深信在提供市場西門子的前瞻科技之外，更需積極的與在地夥伴合作，不僅能更好的滿足客戶需求、為客戶創造價值，同時對加速台灣實踐智慧城市與發展永續作出貢獻。」

皇輝科技董事暨執行長張智強博士表示：「過去十餘年來，皇輝科技與許多國際大廠合作，在打造智慧城市的多元系統整合上累積深厚實力與成功經驗，這次攜手西門子智慧基礎建設合作興達電廠專案之外，近來也在採用西門子能源公司燃氣複循環發電機組的森霸電力第二期燃氣複循環發電計畫統包工程中，與統包工程承攬商中鼎集團合作，導入西門子先進的消防火警與潔淨氣體滅火系統，協助台電打造安全穩定的電力供應環境。今日十分榮幸開啟與西門子的策略合作夥伴關係，並對未來雙方更多合作的可能性充滿期待。」