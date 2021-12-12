首屆大南方嘉年華 智慧顯示移動助攻郵輪疫後突圍

2021Meet Greater SouthX5G AIoT Expo亞灣創新X新創大南方於12 月10-11日在高雄展覽館舉行，其中經濟部工業局特別打造「智慧顯示移動主題館」，模擬本次在移動領域由資策會與國立中山大學共同推動之國際郵輪旅運中心應用情境，藉此展現高端顯示科技場域應用實證推廣與創新培育計畫成果。

達運精密公司鄒新一特別助理於「智慧顯示移動主題館」解說人流管控與智慧顯示解決方案。圖／業者提供

高端顯示計畫智慧移動場域驗證，是結合顯示科技與AIoT能量，以客製化場域需求與使用情境出發，媒合面板、系統整合及服務應用等業者，配合政府資源投落，促進場域應落地驗證，推動國產化解決方案發展，進而推升智慧顯示產業鏈發展。因應過往國際郵輪港旅客進出時間集中，單一航班達6千蜂擁人潮的需求痛點，媒合達運精密的「人流管控及智慧顯示解決方案」，並實際導入高雄蓬萊旅運中心進行應用驗證，推動港口智慧化管理升級，疫情期間積極導入智慧化應用，期待有助郵輪旅遊疫後突圍。

達運精密建置可一覽人流與顯示多媒體管理系統，結合業成集團的3D ToF人流偵測，及顯示應用的元太科技電子紙與達擎的LCD等，整合臺灣企業研發成果發展完整應用服務。提供即時區域人流資訊，以主動偵測預警協助管理人員彈性調度，並以移動式電子紙取代傳統指示牌，可快速推播多媒體資訊，協助優化通關效率與清潔、維安等支援服務，並動態串聯觀光轉乘資訊，提升旅客旅運服務體驗。

10日智慧顯示移動主題館，由資策會、國立中山大學產發中心、場域主臺灣港務公司，解決方案商達運精密、業成集團、元太科技與達擎等多家代表共同揭開序幕，展出智慧顯示解決方案能量。參觀者化身一日遊輪旅客，實際體驗智慧化旅運中心。透過室內外移動式彩色或黑白電子紙、拼接式電子紙、65″ LCD等多樣顯示看板，即時了解排隊時間、通關流程、政令宣導及即時車班等資訊。當天同步展示發霸科技的廣告機，可透過面板直接互動，現場取得優惠或進行拍照遊戲等。

在大南方盛會中，集結超過232家新創團隊、23座產業專館等政府、國際企業、業者及新創參與，展覽也開放一般民眾參觀。而智慧顯示移動主題館，也透過展區的人流偵測後台，共計有近1,000人次參觀體驗。期望透過此一展會，更多與企業、新創、學研等參觀者對話交流，拓展未來顯示創新應用方案與其他合作可能性，也能進一步將解決方案，推廣至更多交通場域、購物商場、醫院等人潮密集，需要人流引導解決方案的潛力場域。