工研院與南非COREX公司簽訂MOU 協助新創團隊進軍南非市場

佳世達南非子公司COREX與工研院於12月11日假高雄展覽館簽訂合作備忘錄，雙方將就電動機車物流車隊與營運系統之整合暨南非市場商業運用及推動等面向進行交流與具體合作，並將帶領兩支從法人衍生的新創團隊－歐浮及網連車隊進軍國際。

參與工研院與南非COREX公司MOU簽約貴賓合影。圖／黃全興

南非目前都市化程度越來越高，人口持續從鄉村移到都市，而都市消費者訂購紅酒數量經常是一次1~2 瓶，因此使用機車配送較汽車經濟，因機車方便於都市巷弄中穿梭，也符合消費者單次小量訂購的需求。再者，目前全球積極推動節能減碳，電動機車將可達到淨零碳排的目的。

另外，由於南非土地廣闊，車輛設計須考量保修便利性與高保安之情況，同時，當地紅酒及海鮮之配送量逐年攀升，因此對智慧倉儲及特殊冷鏈物流需求持續增加，工研院的新創團隊不但可符合南非物流技術升級需求，兩組團隊(歐浮及網連車隊)的技術皆出於工研院，整合度高，未來南非業者承接維護較易上手。

工研院在技術處的支持與推動下，透過一連串客製化輔導、系統性的協助，協助法人新創團隊建立正確之心態與技能，除了前瞻技術的研發，更要能夠將技術商品化以及新事業化。提供的服務包括新創教育、實戰演練課程、一對一客製化的國際業師深度輔導、場域驗證、商機對接、海外移地訓練等。

該合作備忘錄簽署將帶領臺灣新創團隊首度打入南非市場，並協助南非物流業者，以智慧化電動機車車隊管理取代燃油機車，進行冷鏈物流配送營運。這項合作，也是臺灣法人新創技術與國際企業合作落實商業概念驗證的最好示範。