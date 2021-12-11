華艦佈局車用商機 搶佔電動/自駕新藍海

智慧連網車輛是汽車業未來無限商機的所在，除了車輛用軟硬體技術的革新，通訊媒介、雲端大數據、車用電子元件等，都是打造車聯網智慧車輛不可或缺的元素。汽車產業的產值由於晶圓廠出貨量吃緊，已讓車廠迫切尋求新的突破，而連網車輛與電動車則是車廠押寶的二個龍頭。

自華艦科技2016年成為蘋果MFI認證供應商以來，就開始佈局車聯網智慧車隊管理的領域，使用三星、美光或東芝的芯片，提供耐高溫並且資料儲存更穩定的車用記憶體，這二年更加整合協力廠商技術，開發5G車用模組，目前已經可以出貨，在車聯網智慧車隊管理領域持續成長的趨勢下，在營收及獲利上都多有助益。

近幾年，連網車輛已經是一個成長領域。IDC在《全球智慧聯網汽車預測報告2020~2024》報告中指出，2020年全球智慧連網車出貨量預計約4,440萬輛，2021年市場將恢復成長；預計到2024年全球智慧連網車出貨量將達約7,620萬輛，2020~2024年的年複合成長率(CAGR)為14.5%。IDC預測到2024年，全球出貨新車超過71%將搭載智慧聯網系統，市場將趨於成熟，後期成長將有所放緩。根據IHS Markit預測，2020年全球已售出4,750萬輛連網車輛，2021年將成長20%，達到5,680萬台。

在車聯網的各項產業中，車聯網車隊管理是一個利基市場而且持續快速成長，2017年全球智慧車隊管理市場價值為2765.6億美元，預計到2025年將超過5300億美元，複合年增長率為9％。而且以全球來說，智慧車隊佔比最高的是亞太地區。

智慧車隊解決方案是一種用於汽車的整合系統，基於AI，IoT和資料分析的軟體來提高車輛預算，駕駛員管理，燃油管理以及飛機和船舶的車輛遠端資訊處理。此外，它還極大提高了生產力和效率，從而使那些嚴重依賴貨物和服務運輸的企業受益。它整合了商業，技術或操作要求和限制。通過中控中心監控即時車隊狀態和車隊資料，車隊管理者可以更有效地執行操作並提高駕駛員生產率。

在車聯網車隊管理這一塊，所有被中控中心監控的車輛，都會安裝一台車用電腦，車用電腦主要的功能在於一方面隨時收集GPS衛星的資料，另一方面隨著 5G通訊的開通可以同時回傳車輛上的數個監視攝影機的畫面，這些監視包括了監視駕駛是否有打瞌睡的現象，是否有在不應該停車的地點停車並且打開車廂搬動貨物等，華艦目前已積極透過自家車用記憶體及5G模組佈局智慧車隊解決方案，有望打進未來電動/自駕世代之車用新藍海。