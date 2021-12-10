2021節能標竿獎 金獎—台中酒廠 培育節能尖兵

為響應政府2050年實現淨零碳排的目標，臺灣菸酒公司台中酒廠建置太陽光電發電系統，減少外購電力需求，每年可發電超過 200萬度，占酒廠總用電30％，為淨零減排貢獻心力，此外，更從能源供應端、設備端、需求端等多管齊下，推動包括製程設備汰舊換新，選購高效率空壓機、鍋爐與冷凍機等設備，優化製程品質及產能，更有效達到節能目標。

台中酒廠廠長潘結昌表示，廠內採用節能型無油空壓機及高效率變頻冰水主機取代老舊機組，單位產品能耗於107年至109年間減少了21％，另配合防疫需求，於109年增加酒精生產量120萬公升，產能增加下，整廠仍可達到6.1％節能率，展現極佳的節能行動成果。潘結昌更進一步指出，為了鼓勵同仁踴躍提出改善建議，廠內推動節約能源提案及改善獎勵機制，每年依據總公司訂定之節能目標，召集廠內同仁集思廣益，提出節能方案與措施，後續更逐月追蹤各項節能行動方案之執行進度，並進行調整。讓同仁透過參與過程累積節能經驗，成為未來推動節能的尖兵。

台中酒廠除了透過設備與製程的改善，廠區內平時亦持續加強宣導，並鼓勵同仁自發性參與節能活動，廠區內照明也逐步汰換為LED高效率燈具，期望全體員工皆能將節能減碳之思維融入日常生活。潘結昌指出，台中酒廠在節能改善方面的成功，間接促使同仁更積極了解及參與相關議題討論，並於每年節能提案時踴躍參與，透過此種全員參與、集思廣益的過程， 才能持續不斷的朝減碳目標邁進。

重點節能措施：

採用高效率設備提升產能： 採用變頻永磁馬達之節能型空壓機，提升用電能效，並配合防疫需求，增加防疫酒精生產量達120萬公升，在產能增加下，整廠仍可達到6.1%的節能率，展現極佳的節能行動成果。

採用變頻永磁馬達之節能型空壓機，提升用電能效，並配合防疫需求，增加防疫酒精生產量達120萬公升，在產能增加下，整廠仍可達到6.1%的節能率，展現極佳的節能行動成果。 建置太陽光電發電系統： 全力配合政府2050年淨零碳排目標，建置太陽光電發電系統，減少外購電力需求，每年可發電超過200萬度，占酒廠總用電30%，為淨零減排貢獻心力。

全力配合政府2050年淨零碳排目標，建置太陽光電發電系統，減少外購電力需求，每年可發電超過200萬度，占酒廠總用電30%，為淨零減排貢獻心力。 採用高效率燈具： 逐步汰換廠區內儲酒工場、成品倉庫、辦公區域內老舊耗能燈具，改採LED高效率燈具。

逐步汰換廠區內儲酒工場、成品倉庫、辦公區域內老舊耗能燈具，改採LED高效率燈具。 汰換舊式冷凍主機為變頻節能：設置變頻雙壓縮機之冰水主機取代舊機運轉，可依負載端需求機動調整開機(雙機/單機)運轉模式，有效抑低廠內尖峰用電。

節能減碳成效：