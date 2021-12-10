自動駕駛前進大南方 WinBus首度於高雄開放試乘

全台首度結合陸海空自駕人工智慧運用展示

2021 亞灣創新X新創大南方活動，於12月10-11日於高雄展覽館舉行，由經濟部技術處科技專案主導，車輛中心自主設計的自駕小巴WinBus，受邀擔任此次展覽活動自光榮碼頭往返電競館的自駕接駁，串接無人機、自駕船體驗。參與開幕的經濟部王美花部長、高雄市陳其邁市長、技術處邱求慧處長、AIT高雄分處禹道瑞處長及數位時代何飛鵬榮譽發行人等也親自搭乘體驗WinBus，對於此項科技專案成果也深表肯定，此次的自駕科技技術分享，將吸引更多自駕新創產業進駐高雄，讓高雄成為發展自駕車、無人機及自駕船的首善智慧城市。

2021亞洲創新X新創大南方，這個活動由2011年Meet創業小聚開始，展開創業社群經營，累積10年來的社群能量、資源鏈結與策展經驗，開啟南臺灣創新創業社群經營的首部曲，本次展覽Meet大南方新創展區可為8大領域﹔AI/5G、軟體服務、VR/AR、數位內容、區塊鏈、新商業模式以及地方創生，希望為地方重工業走向智慧化、AR/VR應用、智慧交通等。

除了WinBus首度於高雄開放民眾試乘外，車輛中心也特別安排「自駕小巴運行成果分享會」，於高雄新創館分享自駕車運行經驗及自駕虛實整合驗證技術，尤其針對運行時可能出現的突發情境（如行人佔用車道、動物闖入、路邊停車等情境），首次發表自駕車實車驗證方法，作為確保自駕車上路安全的最終確認。而上述精彩內容，有興趣的產業民眾後續亦可在車輛中心YouTube頻道追蹤了解。

經濟部王美花部長(右三)、高雄市陳其邁市長(右二)、技術處邱求慧處長(左三)、AIT高雄分處禹道瑞處長(右一)及數位時代何飛鵬榮譽發行人(左二)，在車輛中心王正健總經理(左一)解說下，一同試乘體驗WinBus。圖／車輛中心提供

靜態與動態全方位展示WinBus 自駕實力與國際並駕齊驅

經濟部技術處科技專案支持的WinBus是臺灣第一台自行設計研發與打造，並可達高度自動駕駛（High Automation）階段的自駕小巴士，在固定或封閉式場域內，車輛無須人為介入，可以完成所有駕駛和環境監測功能。此次第一代、第二代WinBus同時在高雄現身，包含了擔任接駁活動外，並提供民眾靜態體驗。

由車輛中心主導設計的第一台自駕營運巴士WinBus，具備高精度定位系統、AI感知融合辨識、智慧化決策控制等先進駕駛輔助技術ADAS及自動駕駛ADS技術；可運用於都會最後一哩路接駁運輸、觀光與園區的固定路線接駁、偏鄉社區接駁運輸；特色包含具備紅綠燈辨識與路側端通訊（V2I）提升通過路口安全性、多元感知器融合（光達、雷達、影像）提升環境辨識能力、多重安全定位機制（GPS+光達定位+車身資訊）確保自駕路線安全，最大速度可達50 km/h，續航里程90km/h，爬坡20%。

自動駕駛前進大南方，車輛中心WinBus首度於高雄開放民眾試乘，於光榮碼頭和民眾一起曬冬陽。圖／車輛中心提供

帶動國內自駕技術產業鏈發展 為高雄升級智慧城市的遠景做出貢獻

隨著AI人工智慧、5G、車聯網發展及全球零碳排目標，電動車將取代石化燃油車成為車市主流，而為推動自駕車創新營運模式，帶動自駕技術產業鏈發展，讓台灣車輛產業在全球自駕車供應鏈扮演更重要角色，在經濟部技術處科技專案主導下，車輛中心自主設計並攜手超過 20家國內廠商研發打造出 WinBus，串聯科技軟硬實力，結合「營運服務」、「自駕整合」、「電能整合」與「車體製造」等完整自駕車產業鏈，以落實台灣自駕車運行上路為目標，台灣自主研發的自駕車產業發展也將邁入全新的里程碑。

如今台灣已具備硬體製造及 ICT軟體/技術優勢，機會在於智慧化與系統整合，經濟部技術處未來將透過科技專案協助產業技術升級，建置完備下世代車電測試驗證能量，協助產業切入國際供應鏈。WinBus也將持續運用最新 AI科技，並與台灣汽車產業與人才，共同引領臺灣汽車產業升級，為臺灣國內上下游系統與零組件供應鏈帶來國內外新市場與經濟效益，進一步提升國內自駕產業，期許協助新創產業研發自駕相關科技與技術，也為高雄市政府加速推動智慧城市盡一分力。