以復育創造富裕 大江獲國際永續大獎

由亞洲企業組織(Enterprise Asia)舉辦的2021國際創新峰會暨頒獎典禮於今日下午舉辦線上頒獎典禮，大江生醫(8436)獲得本屆創新永續社會價值大獎！大江以復育創造富裕為目標，甫於屏科大合作設立生態多樣性園區，復育台灣原生種珍惜植物。大江生醫董事長林詠翔表示，若只是保育，這些瀕危物種原本只會放在博物館保存，並不會讓所有人欣賞到，大江在幾年前就推動Revive100，救回100種的物種，透過復育這些瀕臨的植物，以及大江的「生物挖礦」找出其功能及價值，利用復育的方式來創造富裕，讓這些植物不只是在博物館裡面、特定的地方，未來能在很多農場，都能看到許多這些由農民栽種的瀕危植物，希望讓許多臺灣特有種珍稀植物能真正地回到這世界上，不只是沒有傷害環境，還希望能修復環境。

大江創新成果遍及多種效性原料、產品製程、疾病檢測、精準用藥與醫材等，近年超前部署於環保永續方向，善用研發大數據與自動化，打造出多款循環經濟概念系列產品，以紅藜為例，可從首次萃取延緩皮膚醣化效性成分，二次利用膳食纖維做成助消化麵條，最後將剩餘殘渣益生菌發酵為種植紅藜肥料，沒有絲毫浪費，徹底開發價值。這樣的經驗從復育的珍稀植物，開發完整價值，創造富裕來源，就能吸引更多農民投入復育，形成良性循環，福報與財報同時擁抱。

International Innovation Awards具有全球指標地位，國際龍頭企業如：Unilever、Adidas、Dell 皆曾競逐獲頒此獎。大江表示能榮獲國際創新永續獎項肯定，讓世界看見台灣創新永續成就，期待能感召更多同道中人加入以復育創造富裕方向，修復地球挽救珍稀生態，開創嶄新良善財富之道。