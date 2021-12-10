香港「數碼娛樂領袖論壇」: 行業領袖及電競菁英雲集數碼港

香港數碼港主辦的年度盛事「數碼娛樂領袖論壇」（Digital Entertainment Leadership Forum，簡稱 DELF）今日於數碼港隆重揭幕，並由中聯辦青年工作部部長張志華，香港特別行政區創新及科技局副局長鍾偉强博士, JP及數碼港主席林家禮博士擔任主禮嘉賓。一連三日的論壇以線上線下形式舉行，匯聚超過70位國際及本地講者，圍繞主題「無極限競賽」，探討數碼娛樂如何突破界限，更為參加者提供以「海陸空」方式呈現的數碼娛樂及電競體驗，包括超過10場電競賽事及表演賽、超過40場直播和點播行業論壇及多個遊戲體驗及工作坊。

數碼港主席林家禮博士致歡迎辭時表示：「在過去一年，我們留意到數碼娛樂用戶及收益持續增長，在蓬勃發展的數碼產業帶動下，全球娛樂與媒體市場持續增長，未來形勢一片向好。數碼港一直致力推動數碼娛樂及電競行業發展，舉辦多項活動及計劃，助力本地行業拓展網絡、締造商機及栽培人才。我們期望本地業界能把握良機，善用數碼港的配套和支援，發揮創意及透過平台展現豐碩成果，開拓本地及國際市場，創造更優質及多樣化的服務和產品予大眾。」林博士指出，數碼港社群現時有近150間與數碼娛樂和電競相關公司，兩項電競相關資助計劃自2019推出以來反應熱烈，「電競實習支援計劃」向39名僱主提供79 個實習崗位，而「電競行業支援計劃」亦先後接受四輪申請，已批出逾140 個項目，按年增加17%，反映業界發展依然活躍。

今年論壇廣邀來自美國、英國、新加坡、內地及本地講者，當中包括Talon Esports 行政總裁張曉一。Talon Esports是一個香港電競組織，專門挖掘與訓練中港台、泰和南韓最具潛力的遊戲玩家。張曉一和朋友在2017年共同創辦了Talon:「我們花很多時間去挑選優秀的選手，除了技術層面一定要好之外，還需要具備團隊精神、良好的心理及身體狀況等等軟技巧。一個電競選手所付出的努力和熱情，和專業運動員是一樣的。」

張曉一在回流香港之前，曾在澳洲擔任足球教練，他認為傳統運動場上的經驗，絕對可以被應用到電競上。「要培訓專業電競人才，最重要的是基礎架構及制度，建立一個有系統的組織。我們於不同市場都有設立培訓中心，目標可以從小訓練選手，為其建立最穩健的專業生涯。」

Talon現在擁有約50位專業電競選手，出戰不同國際賽事。張曉一分享說:「一位專業選人每年可以賺取超過三百萬美金的薪金，但始終全職比賽的生涯通常在30歲前便會終結，但往後轉為教練、分析師及經理等職業都非常普遍。」

Talon在台灣設立分部已有四年，發展理想，並決定下年會拓展至中國。「面對大陸市場，公司希望發展新的遊戲專才，例如 Overwatch League或PUBG。由於每位選手職業生涯中只會專注於一個遊戲，所以我們在揀選遊戲時都會多花點時間。中國市場潛力龐大，希望Talon的專業能惠及更多選手及整體市場發展。」

相關2021數碼娛樂領袖論壇的詳細資訊和完整的演講者陣容，請瀏覽網址：

http://delf.cyberport.hk/

數碼港為一個創新數碼社群，匯聚約800間駐園區初創企業和科技公司，由香港特別行政區政府全資擁有的香港數碼港管理有限公司管理。數碼港的願景是成為數碼科技樞紐，為香港締造嶄新經濟動力。數碼港透過培育科技人才、鼓勵年輕人創業、扶植初創企業，致力創造蓬勃的創科生態圈；藉著與本地及國際策略夥伴合作，促進科技產業發展；同時加快公私營機構採用數碼科技，推動新經濟與傳統經濟融合。詳情請瀏覽 www.cyberport.hk