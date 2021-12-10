TTA前進大南方點燃南臺灣創業炬火

為強化我國南北新創資源平衡，提升南臺灣新創國際競爭力，科技部特於臺南沙崙智慧綠能科學城，設立臺灣科技新創基地（TTA）南部據點，打造南臺灣國際級新創生態圈與實證聚落。為使南臺灣新創夥伴認識科技部TTA南部據點，TTA品牌館參與了高雄12月10日至11日舉行的Meet Greater South X 5G AIoT Expo新創展會，並以TTA南北接棒、匯流South新創炬火為參展主題。

科技部「TTA品牌館」於高雄Meet Greater South新創展會盛大開幕。圖／科技部提供

10日展會首日，由科技部產學司司長許增如為TTA品牌館揭開序幕。許增如司長表示，TTA成立三年來透過國際級加速器輔導資源、企業與創投挹注、TTA矽谷辦公室及參與國際新創展會，協助我國新創團隊鏈結國際市場與資金，同時也帶動我國新創生態系的蓬勃發展，期望未來科技部能將TTA的優勢及資源擴散至TTA南部據點，為南部新創生態圈注入活水與國際化能量。

TTA自2018年即於小巨蛋持續耕耘我國新創生態系，已完整具備矽谷鏈結、逾200名矽谷國際業師、美歐亞38個國際創育機構等國際級資源，南向導入TTA在加速器對接、企業合作、資金投資、國際市場各面向資源，建立南北整合性協作平台，提供新創前進海外落地所需的各項專業協助，協助南臺灣新創邁向全球市場。

為展現TTA南部據點推動在地企業國際化，以及共同匯聚南北新創資源的願景，TTA品牌館焦點儀式特別用光點代表臺灣新創團隊與企業，以光束象徵TTA於南臺灣聚焦國際新創資源，以合作共榮之姿，帶領團隊邁向全球市場。目前TTA南部據點進駐申請踴躍，進駐率已近8成。

臺南沙崙智慧綠能科學城結合中央與地方單位資源，以產業聚落提升區域產業競爭力、創新力，對接新創企業，作為我國邁向全球的在地產業據點，強化國家關鍵競爭優勢。

TTA南部據點聚焦「智慧科技」、「精準健康」、「潔淨循環」三大產業主軸，為南臺灣新創提供多元實證場域，並盼槓桿5G驗證智能整合、資安、智駕車、綠能科技示範場域等產業群聚優勢，協助孵育國際級新創，讓TTA南部據點成為南臺灣國際新創科技匯集窗口。