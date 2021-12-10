高雄市光電備案數全國第一設置量超年度目標1.96倍

高雄市建置光電成果亮麗，自110年1月至11月底，備案件數為1337件，為全國第一，電備案容量則已多達總量255個MW，比年目標的130個，超標了1.96倍。高雄市副市長林欽榮在9日於八卦國小「光電風雨球場」所舉行的高雄市光電智慧建築標章頒證典禮上說「我們不僅達標了，而且超標﹗」

林欽榮副市長及與會貴賓與獲得認證標章的單位合影。圖／黃全興

出席盛會貴賓計有高雄市副市長林欽榮能源局主任秘書翁素真、高雄市工務局副局長吳瑞川、教育局副局長陳佩汝、高雄市議員邱俊憲、江瑞鴻、中華民國太陽光電發電系統同業公會副理事長林新寶、高雄市太陽能設備裝修職業工會理事長陳俊中…等。

高雄市副市長林欽榮、能源局主任翁素真等貴賓們投下光電球，象徵達標與宣示全力達成未來願景。圖／黃全興

高雄市光電智慧建築標章計有4金、9銀、8銅共21案獲得認證，包括前峰子滯洪池等水面型光電2案、八卦國民小學光電球場等5案地面型光電以及武廟公有零售市場等14案屋頂型光電。

高雄市副市長林欽榮指出，高雄市政府配合國際能源轉型及國家太陽光電政策目標，成立了綠電推動專案小組，並訂定了六年(110~115)達到1GW光電設置量，110年預備目標的130MW申請量，然而，從110年1月至11月底，備案件數為1337件，為全國第一，光電備案容量則已多達總量255個MW，比年目標的130個，而且超標了1.96倍。

林欽榮指出示，國家正在轉型，高雄也在轉型，市府全力推動綠能產業在高雄深化發展，並以「創能、節能、儲能」三個面向及「漁電共生專區優先示範推動」、「公私有房舍推展光電屋頂計畫」積極推動光電的設置、魚電共生與再生水等 5大推動任務 。

高市府工務局表示，除了屋頂型光電建築外，目前也全面推展地面型及水面型的光電設施，另藉由中央與市府、台電、業者與民眾的多方合作，公私部門全面建置光電系統。

獲獎的八卦國小校長莊明廣表示，學校原有籃球場在政府推動綠能政策及體育署支持，透過遴選招商，由統益機電工程出資興建「光電風雨球場」，啟用以來，做為舞蹈、躲避球、直排輪、校慶趣味競賽多元空間使用，「光電風雨球場」創造師生舒適的戶外運動空間。