國際電業新趨勢 黃重球應紡織業邀請開講

為協助業者瞭解國際電業新趨勢，國內紡織業相關工業公會包括：絲織工業、織布工業、針織工業、製衣工業、毛巾工業、絲綢印染工業、人纖製造工業、染顏料工業、不織布工業等公會，於12月9日假臺北市紡拓大樓，聯合舉辦「國際電業新趨勢」演講會，由台灣區絲織工業同業公會理事長莊燿銘主持，邀請台灣電力企業聯合會理事長黃重球演講，協助紡織相關業者應對能源轉型的變革。

中華民國工業協進會理事長蔡圖晉、國紡企業總經理戴宏怡、興采實業董事長陳國欽、世界台灣商會聯合總會資深顧問洪賑樫、紡拓會秘書長黃偉基、絲織公會秘書長黃乙昌、針織公會秘書長梁瑋芩、手套公會秘書長吳美絨及業者出席演講會。

根據國際能源總署（International Energy Agency, IEA）預測，2035年全球能源需求會比現今（2021年）增加三分之一。為因應能源需求增加議題，國際間紛紛於電力供應和環境永續層面採取積極措施，2017年我國電業法修正打開了再生能源在發電、售電兩端的自由化大門，以達成能源多元化的目標。

台灣電力企業聯合會理事長黃重球應邀演講「國際電業新趨勢」。圖╱陳宗慶

台灣電力企業聯合會黃重球理事長說明世界各國能源轉型目標，黃理事長表示：德國政府宣示，2022年底前停止使用核電，2030年努力實現再生能源達成65%，2050年達到80%，2038年全面關閉德國國內84座燃煤發電廠，2045年實現碳中和目標。歐盟已於2018年6月提出2030年再生能源達32%之目標，英國政府於2018年1月宣示，2025年全數關閉燃煤電廠。2050年達成碳中和目標。法國預計在2022年關閉最後1座燃煤電廠，2035年核電佔比降低至50%。

黃理事長也表示，日本首相宣示2050年達成碳中和目標，力拼2050年再生能源發電佔整體發電量比重提高到50%至60%。中國將於2030年碳排放量達高峰，於2060年達到碳中和。南韓總統表示，2040年進入非煤時代，並於2034年前關閉一半（30座）燃煤電廠。美國政府宣示2030年將較2005年減排50%至52%，並於2050年達成碳中和目標。2021年4月白宮表示擬立法明定2030年80%電力來自零碳。