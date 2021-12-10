低軌衛星地面設備臺灣隊成形

工業局挹注臺廠大補丸 引商爭取國際合作商機

全球衛星市場蓬勃發展，臺灣具有資通訊產業優勢，商機潛力無窮。經濟部工業局12月9日宣布臺灣低軌道衛星地面設備旗艦團隊啟航，並由工研院與國際航太通訊服務商AerKomm簽署國際合作協議（MoU），未來將攜手衛星地面終端設備供應鏈合作，共創雙贏局面。

工業局12月9日在臺大醫院國際會議中心舉辦「2021低軌道衛星產業菁英論壇暨年度成果發表會」，現場齊聚2百多位企業代表與3百多位線上來賓，工業局於會中宣布，政府將補助臺廠投入低軌衛星終端設備與關鍵次系統/模組/元件開發，初期先以家用、車用市場為目標，中長期再擴展至海事、飛行器市場，並期待藉由臺廠共同合作開發，能加速提升臺灣地面設備系統整合能量，進軍國際市場。

本次工業局通過「低軌衛星地面通訊設備開發補助計畫」主題式研發補助計畫共計5案，包含5家主導廠商：昇達科技、穩懋半導體、創未來科技、耀登科技、鐳洋科技，聯合廠商：台光電子、台燿科技、明泰科技、奇鋐科技、金像電子等10家企業受惠，研發主題包含低軌衛星家用終端設備、行動車用終端設備、半導體功率元件及地面接收站關鍵元件開發。

工業局表示，蔡英文總統在去（2020）年就職演說時，已宣示將太空產業列為臺灣六大核心戰略產業之一，行政院科技會報辦公室就衛星本體與地面設備發展，分別請科技部、經濟部進行推動。經濟部即著手規劃建立地面自主通訊技術與提升地面設備能量，並透過企業訪視、獎勵措施推動、主題式研發補助、國際媒合促談、展會國際行銷等措施，進行相關產業推動。

對於臺灣發展低軌衛星地面設備潛力與後續發展，工業局表示臺灣將會是全球發展衛星產業的關鍵合作夥伴，近年臺灣憑藉ICT產業優勢能量，部分高頻印刷電路板材、射頻元件、天線材料、路由器、電源供應器等，已成功進入第一波的衛星供應鏈名單；但他提醒目前相關晶片、陣列天線整合等重要關鍵，仍掌握在外商手上，臺灣如要跨入更高價值的領域，必須盡快掌握相關關鍵技術與提升系統整合能量。

近年由於衛星科技高速發展，衛星製作與汰換成本大幅降低，加速引爆全球低軌衛星布建浪潮。工業局指出，目前SpaceX星鏈計畫已發射1,877顆衛星，OneWeb也緊追發射352顆衛星，最近美國聯邦通訊委員會（FCC）於11月初也才公布受理新一輪3.8萬顆衛星新建擴增提案，明顯感受衛星商的迫切需求。今（2021）年，臺灣初期先與國際商建立交流管道，掌握需求後，再媒合臺廠與國際商一對一商談，同時也讓國際商了解，臺灣供應鏈狀況與相關優惠措施（如研發投資抵減、機器設備輸出優惠貸款、全球研發創新夥伴計畫等），讓他們更了解臺灣的產業特色與能量，提升合作興趣；而明（2022）年3月工業局也將與太空中心合作，帶領臺廠到美國華盛頓參加2022 Satelitte衛星展會，行銷臺灣解決方案。以臺灣的ICT產業優勢基礎，未來在國際衛星產業鏈中，將會是不可或缺的關鍵地位。

活動現場除了旗艦團隊啟航與國際合作協議簽署儀式，主辦單位亦邀請衛星領域專家，就未來衛星服務發展趨勢，分別就家庭、汽車、海運、航空、以及資料雲端等領域，與現場及線上逾5百位來賓進行分享與互動。