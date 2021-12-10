深耕教育科技　ViewSonic不斷創新

疫情加速數位教育與線上教學的發展，教師與學生對數位學習所需的3C科技產品也需求攀升。為創造一個身歷其境的互動式學習空間，帶來更好的教學體驗，教育科技解決方案領導大廠ViewSonic不僅深耕教學數位平台的生態圈，也持續創新推出智慧互動電子白板、手寫液晶顯示器等教學3C工具，以軟硬整合方案打造數位教學新境界。

ViewSonic董事長朱家良表示，要切合後疫情時代的教育現場新型態，除了要打造教育科技生態圈並加以深耕外，也要不斷創新提供簡單易用的教學工具。因此ViewSonic打造myViewBoard數位教學平台，產品不斷推陳出新，持續深化myViewBoard生態圈，並攜手全台縣市，引領新常態教育。

截至目前為止，myViewBoard數位教學平台全球註冊用戶突破4百萬，其中全台已吸引近2000所中小學加入myViewBoard數位教學平台，超過三分之一、約10萬位老師註冊使用，並有超過2.4萬位教師透過「ViewSonic創新教學社群」與其他教師們進行互動交流。

ViewSonic的教育科技解決方案，是以myViewBoard數位教學平台為核心結合智慧互動電子白板、手寫液晶顯示器等硬體所形成的軟硬整合方案，ViewSonic教育解決方案榮獲2021年EdTech Breakthrough「年度最佳整體線上學習解決方案」大獎肯定。不僅如此，目前ViewSonic已躍升全球互動數位白板第一大品牌，其它產品也都是位居市場領導品牌之一。近期如ViewBoard智慧互動電子白板IFP50-3系列、手寫液晶顯示器ID1330以及即將推出的手寫觸控顯示器ID2456都是市場關注的亮點產品。

ViewSonic ID2456支援4K HDMI輸出，能連接大型投影幕或大型顯示器，打造為全方位數位講台，營造更好的課堂氛圍。圖／業者提供

ViewBoard IFP50-3系列具有最直覺的互動式介面，且低藍光、無閃爍。老師可以同時使用隨附的兩支不同顏色和粗度的數位觸控筆，進行流暢書寫，學生也可以使用內建的ViewBoard Cast將畫面無線投影至ViewBoard，數位教學可以在第一個視覺區域內進行持續的師生互動，達成輕鬆且充滿互動性的課堂體驗。

手寫液晶顯示器方面，其中ID1330為13.3吋手寫液晶顯示器，書寫觸感近似傳統紙張，提供師生自然、真實的書畫體驗，超輕量815克機身方便攜帶，操作輕鬆好上手，為遠距教學、複合教學、課堂教學的必備利器，也是第一線教師強力最推薦的好產品；而ID2456為24 吋手寫觸控顯示器，支援防手腕誤觸，老師可靠在顯示器上以最舒適的姿勢書寫，並捨棄以往鍵盤、滑鼠、簡報筆及紅外線雷射筆等工具，透過多點十指觸控及專業高階觸控筆，達到最靈活的互動並展現最細膩的手寫表現，不僅可取代舊有講台上無操控性的螢幕，成為真正全方位智慧講桌，也可成為同學間小組討論使用的桌上型數位白板，將討論結果直接數位化，達到真正的無紙化目標。若欲瞭解更多產品資訊請洽官網：https://www.viewsonic.com/tw/