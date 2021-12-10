新望太陽光電變流器十年深耕有成

新望公司(PrimeVOLT)為亞源集團旗下三大事業群之一的新能源事業，專注於太陽光電變流器PV Inverter研發設計、生產製造及銷售服務，成立十年已發展成為台灣太陽光電變流器的領導廠牌，近二年並挺進台灣前二大供應商地位，團隊不斷努力，期許未來能更上一層樓。

亞源集團成立於1994年，集團深耕電力電子產業二十餘年，長期堅持以創新研發為核心價值，致力研發高品質的電源產品，除了交換式電源、不斷電系統，近年事業群產品線拓展至太陽光電變流器，也有很好的市場成果，亞源集團期許成為台灣電力電子暨新能源領域的領導者。

十年深耕下，PrimeVOLT成為本土太陽光電變流器佼佼者，具有領先業界的技術研發實力，以及多樣化的產品應用，變流器產品一貫顯現出輕量化、高效能、與高可靠度特性優勢，不但產品外型獲得國際設計獎項肯定，也能滿足各類型PV案場需求，同時更提供用戶最佳的發電效益、有效降低建置與維運成本。

2021年台灣國際智慧能源週，新望以三相併網型太陽能變流器系列榮獲「經濟部能源局金能獎」殊榮，成為「優質太陽光電產品金能獎」首度納入變流器即獲獎的業者之一，展現新望團隊堅強的研發實力，8日總統蔡英文親自蒞臨並頒獎表揚。

新望奪下首屆「優質變流器金能獎」的三相併網型變流器系列規格從3KW至75KW，產品主要特色包括，一體成型IP66鋁鑄抗鹽害箱體、箱體通過ICE 60068-2-52:2017 severity 5鹽霧測試、產品外觀設計榮獲「工業局金點設計獎」、雙組MPPT可採獨立或併聯輸入、內建突波保護器/直流保險絲、通過標檢局VPC自願性產品驗證等。

今年智慧能源週展會，新望特別展出三相併網型變流器新品規格種類有，22/30KW新品及60/75KW功能升級版新機，這些機種都快速回應太陽能發電市場的需求，設計搭載AFCI電弧偵測功能，可偵測電廠異常狀態，降低案場火災風險。

面對台灣低碳能源轉型，政府大力推動建設綠色再生能源之際，作為本土太陽光電變流器領導廠牌，新望團隊期許在「堅強的研發技術實力」、「專業迅速的在地化服務」、「產品品質優異為案場建置首選」等三大優勢下，成為國內太陽能發電案場建置的最佳夥伴。