Mio新電子後照鏡　安全守護再升級

隨著車用科技更為先進與普及，車用3C產品也不斷推陳出新並帶動需求熱潮，例如在台灣，電子後照鏡就是車用 3C的發燒貨。繼去年年末Mio推出電子後照鏡MiVue R76T後，今年再推出安全再升級的全屏觸控式電子後照鏡MiVue R750D，內建Mio動態區間測速提醒，讓駕駛行駛於區間路段更放心。

電子後照鏡掀車用3C熱潮，也帶動網路上對實用性好壞的討論，不少網友認為，角度廣比較無視線死角且視線不受車內東西干擾、夜間畫面清楚且國道上不怕後車大燈刺眼、可前後錄影當行車記錄器、對雨天後方模糊視線有幫助等等，具有眾多實用性優點，而缺點大致都認為是電子後照鏡是螢幕，看久會造成疲勞，不過整體比較之下，還是利多於弊，用過很容易回不去。

神達數位指出，電子後照鏡整合性的設計與功能是消費者親睞的主要因素。因此，此次全新推出的全屏觸控式電子後照鏡MiVue R750D，主機搭載9.66吋大螢幕且採電容式觸控設計，直覺操作更簡單；可全螢幕顯示後鏡頭即時影像當作後照鏡使用，視線不受車內干擾，開車更放心；倒車顯影功能可觸控上下移動調整後方可視範圍，搭配的後鏡頭具備135度大廣角，補足視線死角，倒車更安心；可前後Full HD 1080P/30fps同步錄影，雙鏡內建頂級星光級感光元件，夜晚拍攝亮度較一般提高4倍，行車錄影更明亮清楚。

Mio全屏觸控式MiVue R750D 搭載9.66吋大螢幕且採電容式觸控設計，直覺操作更簡單。圖／業者提供

除了後視鏡與行車記錄功能外，MiVue R750D本身標配GPS一般固定測速提醒功能，同時也升級內建Mio動態區間測速預警，會動態計算與提醒區間內車速狀況，有動態即時超速提醒以及安全通過倒數功能，且全程顯示區間警示畫面，讓您行駛於區間路段更輕鬆，真正知道有沒有超速。詳細產品資訊，可上網https://www.mio.com/tw/mivue-r750d查詢。