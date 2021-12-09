電競無極限 微星推出第12代Intel Core電競桌機

什麼是 G.A.M.E. Unlimited 電競無極限？

對於那些不熟悉自行組裝電腦的玩家，微星也提供完整的電競桌機系統。你唯一要擔心的是要玩什麼遊戲，其餘的事微星都會幫你搞定。微星桌機陣容將「G.A.M.E. Unlimited 電競無極限」的概念完全貫徹到產品中，包括性能、美學、串接和體驗。當玩家拿到電腦時，只需享受即插即用的體驗，其餘軟硬體整合都交給微星幫你完成。

全新第12代 Intel 電競系列桌機

全新微星電競桌機搭載第12代 Intel Gen Alder Lake 處理器。先進的 Intel 7 處理技術，結合 P-Core (性能) 和 E-Core (效率) 的混合架構，多執行緒性能與上一代相比提升高達47%，遊戲效能也提升超過 13%。 K系列電競桌機全面升級為 DDR5 記憶體，其讀取速度比上一代搭配 DDR4 提升高達 60%，為玩家提供更快的資料讀取速度。此外，微星第12代電競桌機都有預載 Windows 11。Direct storage儲存技術可以幫助玩家增加讀取遊戲的速度，Auto HDR 功能甚至可以將 SDR 遊戲場景提升至 HDR 畫質。此次微星推出全新第12代系列 Intel 解鎖處理器型號，包括 MEG Aegis Ti5、MEG Trident X 和 MAG Codex X5。這些機型將展現出 G.A.M.E. 電競無極限的精神，將玩家帶入到電競的另一個新境界。

第12代 MEG Aegis Ti5 開往未來之路

第12代旗艦型 MEG Aegis Ti5 搭載Intel Core i9-12900K處理器和 NVIDIA RTX 3090 顯示卡。極性能搭配微星獨家Silent Storm Cooling 4 冷卻技術，可以完全匹配 i9K處理器和RTX 3090 顯示卡的性能。全球首創 HMI Gaming Dial 不僅可以讓玩家快速切換系統性能設置，還可以讓玩家在LCD上設定自己喜歡的動畫效果。

第12代 MEG Trident X 電競核心

對於小巧的 Trident 系列，微星突破散熱的挑戰，為第12代 MEG Trident X 搭載進化的處理器性能。系統的散熱能力獲得大幅度的改善，這要歸功於獨家Silent Storm Cooling 3 散熱技術和加大的散熱片。與上一代相比，散熱面積增加 26%，讓玩家能夠享受最順暢的電競體驗。

第12代 MAG Codex X5 極簡風格統治電競帝國

Codex系列在主流市場很受歡迎。第12代 MAG Codex X5 擁有氣勢磅礴的外觀、大玻璃側板和玩家可以透過軟體自訂的RGB燈效。第12代 MAG Codex X5 搭載高達 Intel Core i9-12900K 處理器和 NVIDIA RTX 3090 顯示卡。搭配 2.5G 乙太網路和 WiFi 6E 無線網路，玩家可以輕鬆進行 3A 遊戲，享受無延遲的電競體驗。

色彩日漸重要

隨著全新第12代 Intel 處理器和 WINDOWS 11 的推出，微星可以預見越來越多的玩家在乎圖片的顏色與畫質，因為桌機和筆電在下一代處理器的支援下，提供更強大的性能。依據我們的市場調查，過去的使用者較關心反應時間和刷新率。現在這個情形正在改變，由於長時間使用螢幕，使用者更關心色彩上面的表現。

QD Premium Color – 電競顯示器的新標準

國際知名媒體Tom’s Hardware 給了MAG274QRF-QD「迄今為止，此款我們測到最大的色域」的硬體評論。微星 QD系列是眾所周知，並且榮獲許多獎項，但微星並不會停留於此。微星宣布電競顯示器的新標準- QD Premium Color。QD Premium Color 不僅在顯示器中配備量子點膜 (Quantum dot film)，還進行軟體優化，幫助改善色彩校準。這些設計都是為了讓玩家能夠擁有最佳的電競色彩。第一款支援 QD Premium Color 的顯示器為 MPG Artymis 273CQRX-QD、MPG Artymis 273CQR-QD，和新MEG Artymis 341 Mini LED。

微星宣布與世界著名面板製造商合作。這一次，微星推出全球首款採用 AUO AMLED Mini LED 技術的 34 吋顯示器。此顯示器還具有 800R 的中心曲率，以及高達1000nits 的 HDR 1000 性能。當然，此款顯示器也被列入電競顯示器最高色彩標準 QD Premium Color 中，為玩家提供最佳電競體驗。