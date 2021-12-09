微星商務筆電　遠距工作首選

遠距工作成為常態趨勢，商務人士需要一款能滿足各種工作情境的智慧配備，微星Summit E13 Flip Evo採用360度翻轉設計，是筆電也是平板，能完美搭配各種情境的使用需求。另外，微星也推出16吋螢幕的新款翻轉觸控筆電Summit E16 Flip Evo。

Summit E13 Flip Evo 通過 Intel Evo平台認證，採用最新第11代Intel Core i7處理器和Intel Iris Xe顯示卡，提供優異的效能與輕巧的便攜性，輕鬆享受高速效能。16:10 螢幕比例是以1.618接近完美黃金比例精心訂製，提供更細緻的畫面與最大可視空間，為使用者帶來最舒適的視覺體驗。

為滿足商務專業人士追求極致生產力的性格，Summit E13 Flip Evo搭配專屬的MSI Pen，使商務人士能夠盡情發揮創造力。MSI Pen榮獲2021年CES大獎肯定，為業界第一支獲獎的觸控筆產品。採用最新的MPP2.0技術提供穩定的傳輸效能，手寫筆與簡報筆合為一體的多工設計，MSI Pen讓你同時享受傳統與現代兩種紀錄方式帶來的暢快體驗。

機身以精密CNC加工製程打造，將後現代美學的流線與俐落線條呈現於外觀設計，提供石墨黑及純淨白兩種顏色選擇，並搭配高雅髮絲紋鑽切工藝，展現頂級商務菁英人士立足業界的專業及地位。