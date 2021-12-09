華碩Chromebook　讓學習靈活精彩

在教育應用上相當受歡迎的3C產品Chromebook，因價格親民、簡易上手等特點成為後疫時代熱門3C產品之一。ASUS推出最新Chromebook機種CZ1000/CM300，並同步祭出「除舊迎新機」優惠活動。從學生、家長到小資族，ASUS Chromebook輕鬆滿足文書、追劇、遠距上課等豐富用途，為生活創造無限可能！

ASUS最新Chromebook搭載Chrome OS作業系統，操作簡易、安全軟體自動更新且開機快速，搭配收納式觸控筆，筆記、繪圖超便利；透過Google帳號雲端運作，亦可下載Google Play各種應用程式，無痛轉換好上手；絕佳強固設計，符合美國軍規等級耐用測試。

孩童學習首推靈活堅固的ASUS Chromebook Detachable CZ1 (CZ1000)，機身四周配置防撞膠條，採用德國萊因低藍光認證FHD護眼螢幕，家長安心滿分；螢幕、鍵盤可拆卸設計，筆電、平板雙模式彈性運用，完美因應不同教學情境。ASUS Chromebook Detachable CM3 (CM3000)除螢幕、鍵盤可拆卸，更擁有垂直/水平可轉向支架，兼具娛樂與課業需求。

華碩「除舊迎新機」年末優惠活動，購買CZ1000或CM3000登錄送「NT$1,000電子禮券」及「巨匠電腦數位課程1個月＋十大課程任選1堂」，加碼抽ECOVACS DEEBOT T8旗艦掃地機器人。