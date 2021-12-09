2021臺南科技城大投資論壇 產官學研跨界交流

文/葉圳轍

臺南科技產業年度盛事-2021臺南科技城大投資論壇，今(9)日在臺南生活美學館登場，臺南市副市長趙卿惠出席開幕式致詞表示，期盼藉由產官學研多方合作，讓綠能科技產業在臺南持續扎根發展。

該投資論壇由臺南市政府與光電科技工業協進會共同主辦，邀集包含成功大學、南科管理局、強友會、億載會、光學公會、機器人協會、工具機公會、機械公會…等產官學研單位參與，目的乃為吸引綠能高科技產業投資臺南與促進在地企業升級轉型，並共同掌握政策與科技新知。

論壇聚焦在綠色科技與新興發展，集結眾多在地重要的廠商，討論「碳中和與零排放」的趨勢之下，綠能技術的發展趨勢與產業發展方向；議題包括了電動車、化合物半導體、綠能科技，以及最近最夯的元宇宙等。探討的深度也涵蓋了經營策略、轉型升級、投資佈局等面向，可謂是廣度與深度兼顧，場面熱絡。

由臺南市政府與光電科技工業協進會共同主辦2021臺南科技城大投資論壇，產官學研交流熱絡。圖/翁婉茹

趙卿惠副市長指出，隨著半導體先進製程往南臺灣遷徙之趨勢，落實了「臺南市綠能產業園區」，並將在沙崙智慧綠能科學城推動5G聯網、智駕車測試運行等。在此同時南市也將加速推動「七股科技工業區」的開發，期吸引AIoT新創企業進駐創新育成中心。

此外，為搭接促成投資臺南的目標，臺南市政府藉由該論壇舉行，並與產業各界簽署「促成臺南產業投資合作」備忘錄(MOU)，共同繪製未來市政發展藍圖。

臺南市經發局局長陳凱凌表示，市府未來會持續與各企業分享臺南當地產業與經濟發展的現況與策略發展，讓各企業放心在臺南投資，期望將臺南打造成全國綠能智慧生態城的典範。

此外，該論壇為了促成產學合作媒合，亦同時舉辦「新創技術發表會」，邀請成功大學、南臺科大的研究團隊發表二氧化碳偵測系統、車聯網、氣凝膠等多項可技轉技術，以媒合學校與企業的合作。

光電科技工業協進會董事長邰中和表示，該論壇已成形一個跨領域、結合各公學協會與產官學研之平台，以增進合作與凝聚共識，期望可藉此促進台灣的綠色產業的蓬勃發展。