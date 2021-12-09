大亞集團「透明生活展 」移師台北遠百信義A13舉行

文/葉圳轍

能源串接領導品牌大亞集團，66周年舉辦「透明生活展 」，繼今年10月在台中國家音樂廳成功展出後，今(9)日起移師台北遠百信義A13四樓懷舊時光埕舉行，展期至明(111)年1月7日止；大亞集團董事長沈尚弘今日出席開幕式致詞時表示，舉辦該展意在傳達該集團的線纜產品，隨時身處於國人生活中的每個場域，提供不可或缺的穩定力量，維繫連結你我的日常。

大亞「透明生活展 」與紅琉璃工藝品牌跨界合作，以漆包線與銅線原形，結合琉璃技藝展現能源傳輸之美。該展共展出7座透明藝術物件，包含高壓電網、電動機車、充電樁、泵浦及耳機、手機、電飯鍋等產品，搭配說書人故事，引領觀眾感受視覺與聽覺的雙重體驗，讓人們更清楚感受大亞電線電纜存在於日常生活的每一處。

沈尚弘透露，該「透明生活展 」下一站將移師企業總部所在地台南舉行，請鄉親拭目以待。

沈尚弘指出，該集團創立66年，今年營運也將創66年來新高；該集團秉持創新與傳承，致力布局完整的能源產業鏈，期望為下個世代的產業競爭累積更豐碩的資產。

大亞集團董事長沈尚弘說，大亞的線纜產品，隨時身處於國人生活中的每個場域，提供不可或缺的穩定力量，維繫連結你我的日常。圖/葉圳轍

大亞集團走過一甲子，由電線電纜本業出發跨足智慧電網領域，同時強攻綠能、綠電交易、儲能產業，打造從能源產生、傳輸、轉換、儲存到管理皆能提供完整解決方案的能源串接領導品牌。

在布局綠電產業方面，該集團全力響應政府綠能政策，不但從創能到綠電交易建置完整服務鏈，電通事業群在電纜產業上不斷研發創新，透過提高電纜傳輸效能進而提供客戶更完善的服務，並攜手集團關係企業一同投入綠電發展。

其中，太陽能綠能發電上經由聚恆公司積極開發多元綠能發電廠，滿足RE100客戶需求；儲能方面經由協同科技公司提供用電大戶儲能服務，參與台電電網級輔助服務平台交易，以每年建置25MW儲能系統為目標，提供工業級儲能、電網級儲能，積極布局用電大戶儲能及輔助服務儲能。目前已完成簽約場域約18MW及開發中場域約30MW，未來規畫於志光能源場域建置40MW的儲能系統，希望在配合政府政策及法令下盡早完成100MW儲能系統建置之目標；綠電銷售區塊由博曜電力公司負責媒介綠能案場轉供及擴大綠電銷售服務。

另外，大亞集團所生產之漆包線產品以高品質及良好服務穩居業界第一，市佔高達30%以上。尤其透過創新技術研發如變頻馬達用抗突波漆包線、導熱線、低介電漆包線、平角線，多運用在電動車馬達中，取得國內、外之發明專利，滿足客戶品質與新市場需求。漆包線如同車載系統的微神經，大亞集團以低阻抗、高傳導的銅線，使車載系統能源轉換更順暢，受到國內外電動車大廠青睞，也成功寫下台灣產業在電動車領域的一頁傳奇。

沈尚弘說，展望2022，該集團將擴大布局綠電產業，全力響應政府政策，從創能到綠電交易建置完整服務鏈，同時跨足智慧科技產業搶攻電動汽機車及泵浦產業用之漆包線，全面推動工業4.0，並持續傳遞穩定的力量，支撐台灣這片土地的日常。