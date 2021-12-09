智慧能源展循環經濟下 展出大葉永續價值

台灣國際智慧能源週 大葉螺旋樁展出綠能要環保、台灣更美好

全球迎向循環經濟熱潮夯，不再只是響應綠電或減碳的行為，更是企業企圖心的展現，政府推動再生能源過程中，以「農漁業為本，綠能加值」為能源主軸，推動農漁結合綠能設施，達到雙贏目標。日來能源不同於一般電商在台灣太陽光電的固定地面型設計，全力推展單軸追日及雙面發電系統，藉由團隊的專業經驗引進世界先進主流技術，相對於傳統固定地面電站可增加15%至25%的發電效益。

日來能源依「農漁業為主，光電為輔」為政策宗旨，突破過往採太陽能板朝東西向，在生養種植為電站設計的最高指導原則下，不影響大型農機、採收機等運作，採用單軸追日+雙發面板的系統，其高達4米的高挑設計，讓太陽能板底下採光更大於傳統固定型電站，雖比傳統固定地面電站成本要高，但其所創造出整體最高效益為未來創造雙贏的最佳選擇。工程中並使用關係企業-大葉螺旋樁公司團隊開發出的大葉螺旋樁及相關支架等材料。大葉螺旋樁於去年11月取得經濟部智慧財產局的專利證書外，其外層抗海洋重腐蝕之SEBF塗層，亦取得 SGS 認證之無毒性檢測，且通過高抗腐蝕性 CNS15200-7-8(180 循環測試)之測試，更高等級的 CASS（銅鹽-酸性鹽霧耐腐蝕測試）700小時循環耐腐蝕測試，海外已測試通過，目前正在台灣SGS實驗室再度檢測中。

大葉螺旋樁主要在傳統鋼管樁的基礎方法上安裝大直徑螺旋葉片，表現出高壓縮力和拉拔力，克服以往存在的地質、地層、地形等問題，且不受地下水的限制，因此能夠適用於鹽灘地、潮汐地、平原、山坡地、埤塘及高鹽害區域(C5M)進行安裝。此外，與以往預力混凝土基樁相比，大葉螺旋樁可採用無鋅製程，不因腐蝕而污染珍貴的土地，且無需大量挖堀和土壤移動、不破壞地利環境，更勝於在拉拔力、躁音、低頻震動及日後回收等工程材料之工法特性。

「2021 Energy Taiwan」台灣國際智慧能源周全台最具規模綠能會展，匯聚再生能源完整供應鏈，於12月8日至12月10日在台北南港展覽館二館大葉螺旋樁Q0808攤位，公司力倡政府致力推行太陽光電計劃中的農漁電共生政策，在資源回收、ESG循環經濟推行下，善盡環境永續的責任。歡迎各界蒞臨參觀交流指導，電話(02)2659-0689。