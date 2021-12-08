奇美實業獲CDP氣候變遷評比領導等級肯定

致力邁向2050淨零排放目標，以「A Step Up」精神，為全球永續發展盡一份力

全球關鍵永續指標—CDP(原碳揭露專案，Carbon Disclosure Project)評鑑於7日公布2021年評比結果，奇美實業於氣候變遷專案中獲得領導等級「A-」殊榮，各項環境永續措施的落實與資訊揭露的透明度皆獲肯定，象徵著奇美在環境保護政策與氣候變遷治理的決心，未來將更努力朝「2050年淨零排放」的方向推進。

CDP是一家總部位於倫敦的國際非營利組織，前身為碳揭露專案（Carbon Disclosure Project），是「全球商業氣候聯盟（We Mean Business Coalition）」的創始成員，致力於推動企業和政府減少溫室氣體排放、保護水和森林資源。今年參與評鑑的全球企業近12,000家，奇美實業今年首度參與即獲得領導等級「A-」佳績，為此次全球塑膠製造業中最高評等，名列前12％企業，遠高於業界平均「B-」成績。在11項評分項目中，奇美共計8項得到領導等級分數(A／A-)，能獲此殊榮，顯示公司以具體行動因應氣候變遷的努力，呼應全球永續發展趨勢。

CDP自2018年起將氣候相關財務揭露TCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosures)納入評比問卷架構中，奇美實業於今年也導入TCFD以及推動碳定價機制，定期進行氣候變遷與能源風險和機會的盤點及鑑別，並建構一套全面的管理方案，由總經理擔任氣候變遷議題最高層級負責人，定期呈報董事會氣候相關議題與成效，董事會決策與監督公司氣候變遷策略及方針。

奇美致力發展綠色能源、實現綠色生產、打造綠色產品。在綠色能源投入上，繼2020年啟用奇美綠能園區(太陽能電廠)後，2022年即將啟用可產生潔淨電力之燃氣汽電共生廠，以達成80％電力自給率及減碳36%的效益; 在再生水管理上，2021年啟用全台最大EDR再生水系統後，將在2024年臺南市仁德再生水廠供水後，完成工業用水使用80％再生水的計畫，每年可減少使用363萬噸自來水。在綠色產品面，奇美持續開發永續材料如消費後再生料(PCR塑膠, Post-Consumer Recycled Plastic)，可有效降低產品的碳排放量約80％，並攜手供應鏈推動綠色永續發展，進一步實現溫室氣體2030年減少40％(以2007年為基準年)的減排目標。

奇美秉持「Clean & Green」的綠色願景，全面回應全球永續議題，除了每年持續發行遵循17項聯合國永續發展目標（SDGs）的ESG永續報告書，更以「2050淨零排放」為目標，於2021年12月主動提出「科學基礎減碳目標倡議SBTi (Science-Based Targets Initiative)」承諾，並挑戰於一年內(SBTi官方要求為兩年)提出短期（2030）及長期（2050）減碳路徑。未來奇美將持續以「A Step Up」精神，為全球永續發展盡一份力。