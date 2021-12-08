安博先進讓模擬可靠度開啟轉型對策

一年一度的電路板產業年度盛會「2021 TPCA SHOW」將於12/21-12/23假南港展覽館1館盛大展出，透過PCB產業鏈的聚集以及電動車、5G、高效運算等強大需求帶動下，產品的可靠度仍是業界突破重點，安博先進將展示在產品前端開發階段，精準模擬分析PCB板的未來樣貌，協助企業奪得先機。

安博先進是工程模擬分析軟體Ansys的代理商，擁有多年模擬分析實績與完整服務流程，將在TPCA SHOW裡提供產業解決方案，運用Ansys模擬分析軟體，開啟企業轉型對策，安博先進在2021 TPCA將介紹Ansys Sherlock如何實現在設計早期階段為元件、電路板和硬體系統，提供快速、準確的壽命預測，並可無縫匯入電路板各層走線分布與各層厚度數據，建置複雜的印刷電路板，進行板級可靠度(Board Level Reliability)分析，另在散熱方面，Ansys Fluent以世界領先的流體動力學模擬軟體，透過載荷映射技術分析熱流結果。

鑑於模擬分析逐漸成為業者在產品開發上的關鍵獲利工具，可在設計過程中預見產品未來樣貌、判斷產品結構性問題、散熱問題、電磁場等常見失效..等因素，藉此降低設計錯誤所產生的成本、提高產品創新能力，加快產品投入市場，因此在展覽期間，安博先進經驗豐富的工程技術團隊將進駐現場並安排產業技術諮詢，針對結構、散熱等關鍵因素提供PCB板產業解決方案處方箋。安博先進展攤位於南港展覽館1館1樓 (I325)攤位，詳情可逕覽：https://www.anxpert.com.tw/，官網網站：https://www.anxpert.com.tw/