能源局舉辦2021再生能源週 展出再生能源政策與技術推動成果

經濟部能源局主辦的2021再生能源週，8日起連續3天在台北南港展覽館2館登場；為展現在再生能源政策與技術的推動成果，能源局在展場規畫「綠能館」及「離岸風場運維技術專區」2大展區，能源局期望透過本次展覽，凝聚政府與各界的力量，共同推動各類再生能源建置，讓我國成為國際再生能源投資的新熱點，並支持在地化工作，打造雄壯、堅強且有韌性的綠能國家隊，加速推動臺灣成為「亞太綠能中心」。

本屆再生能源週同期也與「台灣國際太陽光電展」、「台灣國際風力能源展」、「台灣國際智慧儲能應用展」、「台灣國際氫能與燃料電池展」4展同檔展出，展出當日進行聯合開幕典禮，由蔡英文總統、經濟部次長林全能、能源局長游振偉等貴賓共同揭開聯展之活動序幕。

此次綠能館展出能源局推動綠能的政策目標、關鍵研發技術及推動成果，館內也舉辦多場次綠能交流分享，與觀展者近距離交流，使民眾能更深入瞭解我國能源轉型方向與成果，共同參與綠能發展，達成環境永續之願景。

工研院綠能所副所長鄭名山（左一起）、能源局長游振偉、 工研院綠能所副所長劉志文邀請國人參觀綠能館展出的綠能政策目標、關鍵研發技術及推動成果，圖／工研院提供

「離岸風場運維技術專區」，展出無人機、穿戴裝置、防蝕和海床及海纜檢測技術，和展示亞洲最完整的離岸風電人才培訓能量，推動我國新興海洋產業及加值在地事業發展。

能源局2016年推動「能源轉型」以來，展綠成效尤為顯著，運用臺灣日照及風場優勢，推動太陽光電及離岸風電等再生能源，短短五年間，全國再生能源的設置量從2016年的4.72GW，至今(2021)年10月已經達到11GW，成長幅度已達約1.3倍，其中太陽光電部分，設置量為7.1 GW，較2016年(1.25 GW)成長4.7倍；另離岸風電2座示範風場也已完成併網237MW。

為鼓勵優良的業者持續開發兼具高性能及可靠性之高品質太陽光電產品，優化國內太陽光電設置環境，強化產業國際市場競爭力，能源局每年頒發「優質太陽光電產品金能獎」及「優良太陽光電系統光鐸獎」，今年邀請蔡英文總統頒獎表揚得獎廠商。

第9屆金能獎「太陽光電模組」類由元晶、茂迪及聯合再生公司得獎，「太陽能電池」類由元晶、明徽、茂迪及聯合再生公司得獎，「太陽光電變流器」類由台達電子、盈正豫順、新望公司得獎。

第8屆光鐸獎「優良金融服務獎」由永豐商業銀行、國際票券金融及華南商業銀行得獎、「優良系統廠商獎」則由友達光電及開陽能源得獎、「優良屋頂型小系統獎」由國軒科技及統益機電工程得獎、「優良屋頂型中大系統獎」由弘泰能源及靖海綠金能源科技得獎、「優良地面型系統獎」由天機能源及遠勁綠能得獎。