博弘雲端獲全球前25大雲端託管服務商

國際知名調查機構 ChannelE2E 日前公布「MSP 250: Public Cloud Managed Services Providers」全球雲端託管服務商前250強企業名單，博弘雲端獲得全球第25名，繼2020年入圍 ChannelE2E 全球百大MSP服務商後，其雲端託管服務與專業能力表現卓越，今年度再度獲得國際獎項肯定。

ChannelE2E 每年度公佈的全球公有雲託管服務商評比，為透過整合ChannelE2E讀者調查以及第三方媒體對於雲端託管服務的報導，遴選出全球前250家提供三大公有雲 Amazon Web Services、Microsoft Azure，以及Google Cloud Platform 的頂尖雲端託管服務商。

隨著數位轉型成為趨勢，全球企業對於雲端服務的需求比例近年來持續上升，為克服雲端服務專業性的落差並達到自身的人力資源成本平衡，越來越多企業選擇與雲端託管服務供應商合作，透過專業團隊管理整體雲端架構及環境優化，幫助企業專注在營運發展上。據ChannelE2E今年的調查指出，全球企業在公有雲託管服務支出上，比2020年增長27%，預計將達到3700萬美元。

博弘雲端成立至今超過十年，服務了2000多家國內外客戶，身為台灣第一家 AWS 代管服務合作夥伴，提供高達 7×24 的託管服務並具備多元自動化維運流程系統。博弘雲端執行長何冠生表示：「感謝大家給予博弘的肯定與支持，博弘持續在專業技術與服務上不斷投入與精進，為客戶提供最專業的服務團隊，並透過主動的環境監控、自動化管理，以及在日常監控和工作訂單中為客戶尋找洞察力並創造出價值。」

博弘雲端擁有經驗豐富的專業架構師與維運團隊，專精於公有雲、私有雲以及混合雲的整合服務，並攜手國內外第三方合作夥伴，提供相關數位服務，包含資安、視覺化圖表、數據資料庫、開發工具等，為各產業量身打造一站式雲端解決方案，是企業最佳的數位轉型夥伴。