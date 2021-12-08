Ubuntu優化英特爾新一代處理器 供物聯網新創加速導入

英商科能 (Canonical) 發佈第一個針對下一代英特爾物聯網平台最佳化的 Ubuntu 版本，可滿足多樣化垂直產業對智慧邊緣運算的獨特要求。

英特爾與英商科能 (Canonical) 兩家公司都致力於在 Ubuntu上實現英特爾物聯網平臺的特定功能，如即時效能，可管理性，安全性和機能安全，以及允許使用者利用其改進的 CPU 和圖形處理效能。這種合作確保開發人員和企業可以創建可靠和安全的裝置，更快地將他們的產品推向市場，並從長達10年企業支持的 Ubuntu中受益。

可靠和安全的設備：隨著物聯網在部署數量和規模都有所擴展，在場域維護大量成群設備成為維運團隊的主要關切重點。英商科能 (Canonical) 整合了最新英特爾內核功能在不同特色的 Ubuntu 中，以及通過容器化的 Ubuntu 核心提供的安全性和可靠性功能以解決此主要問題。此外，整合到英特爾晶片硬體架構中的安全措施有助於降低韌體、程式碼和資料遭受攻擊，而專用加密加速器可提高資料的加密效率。



「從天然氣管路和政府單位，一直到雜貨店甚至家中的祖母，沒有人能置身事外於安全議題。」英商科能 (Canonical) 晶片聯盟副總裁 Cindy Goldberg 談論道。「使用 Ubuntu Core，你可以得到一個從頭開始構建，並以安全性為中心的容器化作業系統。重要安全漏洞 (CVE) 由英商科能 (Canonical) 追蹤和修復，並將安全修補檔自動部署到現場，以確保您的系統安全。」

將支援服務提升到新的境界：物聯網設備在工作場域的使用壽命一般都會高達10年以上。與此同時，企業需要不斷的在技術上創新與完成新專案，所以通常都是以有限的資源用於應對意外出現的挑戰。借助英特爾最佳化的物聯網平臺，Ubuntu 和 Ubuntu Core 透過提供英特爾和英商科能 (Canonical) 合作提供長達10 年的長期支援，簡化現場部署的流程。使企業能夠將資源專注於新世代設備的解決方案及新功能的開發。此外，企業客戶還可以從存取大型獨立軟體和應用程式生態系統中受益。



英特爾物聯網平臺管理和客戶工程副總經理 John Healy 表示：「除了解決我們物聯網客戶對免費使用經驗證的 Linux 獨特需求外，我們與英商科能 (Canonical) 的合作還使客戶能夠在希望部署其解決方案時，可獲得長期支援版本的企業級支援。」而這方案解決了在驗證過的 Linux 基礎上，部署維護和支援客製架構的傳統挑戰。

縮短上市時間並降低成本：為了加快上市時間並降低開發成本，開發人員和企業可以從 Ubuntu 認證硬體計劃中受益，該計劃包含大量且不斷增加基於英特爾物聯網處理器認證的 ODM 主機板和設備。這些設備經過全面測試，以提供運行 Ubuntu 的可靠硬體，並得到英特爾最新修補檔的支援，用於時效性網路（TSN）和英特爾®時序協調運算 （英特爾®TCC）等功能，目標即是針對硬式即時運算應用程式。



位於臺北的研華 (Advantech) EIoT 集團嵌入式物聯網平台事業群副總經理蘇高源提及：「我很自豪地分享，今天我們在英商科能 (Canonical) 的數據中心已經運行了多板系統， 且第一批認證過的機板已經在出貨中。」「對於研華來說，該計劃簡化了資源使用，並加速將我們的修補檔案集整合到 Ubuntu 中。我們將這些節約下來的成本直接回饋給客戶，使他們能夠通過專注於開發其核心應用，將電路板和元件的可靠性留給專家，從而更快地將產品推向市場，獲得”開箱即用”的解決方案！」

軟體取得：英商科能 (Canonical) 和英特爾將進一步整合其產品路線圖，為客戶提供差異化的產品。Ubuntu 版本已針對英特爾物聯網處理器家族進行了最佳化，並在特定參考平台上驗證過的版本已經可供下載。對這些版本的定期更新將繼續整合最新的軟體功能於其中。

關於英商科能 (CANONICAL)：英商科能 (Canonical) 是 Ubuntu 的發行者，Ubuntu 是大多數公用雲資源的操作系統，也是智慧閘道器，自動駕駛汽車和高階機器人等新興類別的操作系統。英商科能 (Canonical) 為 Ubuntu 的商業使用者提供企業安全性，支援和服務。英商科能 (Canonical) 成立於2004年，為一家私人控股公司。