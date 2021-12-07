2021臺南科技城大投資論壇9日在臺南生活美學館登場

臺南科技產業年度盛事-2021臺南科技城大投資論壇，將於本周四(9日)在臺南生活美學館登場，同時亦舉行「新創技術發表會」及高峰座談，內容精采可期。

該論壇主辦單位光電科技工業協進會(PIDA)董事長邰中和表示，氣候變遷已呈緊急狀況之下，現今「碳中和」、「零排放」會成為產業與經濟發展之條件。有鑑於新局勢與新技術正在重塑供應鏈，該協進會邀請產官學研，延續去年成果，舉辦「2021臺南科技城大投資論壇」，藉以形成在地產業發展優勢，共同掌握政策優惠與科技新知，並倡議跨領域合作與投資，促成科技產業蓬勃發展。

該論壇參與合作的產官學研單位包含有：臺南市政府、成功大學、南科管理局、強友會、億載會、光電學會、光學公會、機器人協會、工具機公會、機械公會等；其中臺南市長黃偉哲、科技部前瞻司副司長蔡妙慈、成功大學副校長莊偉哲、南科管理局局長蘇振綱等貴賓都將出席、嘉勉致詞。

邰中和指出，論壇聚焦在綠色科技與新興發展，議題包括了電動車、太陽能、淨零排放，和新興崛起的元宇宙等；演講者來自包括臺南市政府、南科管理局、宏佳騰、車輛中心、工研院、金屬中心、成功大學，和中鋼碳素，以及智崴資訊等十多個單位。

值得一提的是，本次Keynote演邀請到穩懋董事長陳進財、友嘉集團總裁朱志洋等企業家，講述化合物半導體產業的發展的策略及智慧製造與轉型升級，是不容錯過的年度演講。

另外，在「新創技術發表會」方面，邀請成功大學、南臺科大的研究團隊，發表二氧化碳偵測系統、車聯網、氣凝膠等多項技術移轉項目，期媒合學校與企業的合作。

邰中和說，該論壇已成形一個跨領域、結合各公學協會與產官學研之平台，以增進合作與凝聚共識，期望可藉此促進台灣的綠色產業的蓬勃發展。

該論壇網址：https://reurl.cc/em4jD7。