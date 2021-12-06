悟饕運用臺灣雲市集 深入剖析會員喜好

有會員數據後的下一步 中式盒餐導入CDP瞭解顧客

擁有82年歷史的悟饕池上飯包也趕上時代脈動，早在2005年開始導入POS系統，17年來除了管理導入資訊化外，也是第一家中式盒餐業者導入APP、會員系統，目前已有4萬多人加入悟饕會員。但是擁有會員資料後，如何與會員互動、如何有效及差異化行銷是接下來要面對的課題。

今年因應疫情對產業的影響，經濟部中小企業處推出臺灣雲市集平台的補助計畫。悟饕部份門市也參與政府雲市集計畫，申請3萬元的補助用於導入紅門互動Eagleeye CDP顧客數據平台，打通會員數據的輪廓，清楚了解顧客對於哪些行銷活動有興趣，以進一步修正行銷思維。

擁有82年歷史的悟饕池上飯包也趕上時代脈動，透過會員機制做好顧客關係。圖／悟饕提供

悟饕池上飯包全台共有220家店，面對高度競爭的便當市場，悟饕池上飯包很早就導入數位化，並在6年前先在亞洲其他國家導入網路下訂，販賣機取貨，2年前也在台灣開始小規模推動。去年因疫情，零接觸生活成為消費者基本需求，2020年4月全面導入O2O服務，客人在線上點餐，到線下取餐，轉型成為智慧便當店。

轉型成為智慧型便當店後，CDP顧客數據平台協助整合悟饕不同門市及平台的數位系統數據，藉此勾勒出完整的消費足跡，讓投入每筆行銷預算時更有依據。此外，當新品推出時也可以透過CDP進行測試會員反應狀況。通過平台的導入，悟饕也進行各項異業合作，消費者可以在線上點餐後到附近連鎖超商領取熱騰騰便當，未來也藉由CDP分析，做到差異化行銷。

擁有82年歷史的悟饕池上飯包也趕上時代脈動，透過會員機制做好顧客關係。圖／悟饕提供

為協助中小微型企業導入數位工具，經濟部中小企業處7月1日推出「臺灣雲市集」平台（https://www.tcloud.gov.tw），嚴選中小微型企業適用的雲端解決方案，供中小企業選購。企業選購後，政府負擔八成費用，最高可獲得3萬元補助，該政策實施四個月，申請家數超過1萬2千家，共媒合近1萬5千筆訂單，創造近3億元銷售佳績。其中，POS與點餐系統申請筆數有3千多筆，近9千萬訂單，佔臺灣雲市集雲端解決方案8成以上，顯示，店家在疫情來襲，紛紛進行數位化轉型。