鎧俠 以快閃記憶體技術豐富人們生活

隨著AI以及5G技術的普及，市場對於資料儲存的需求越來越大，消費者不只對儲存容量有更高的要求，隨著資料檔案日益增大，對資料存取的速度依賴程度也與日俱增。鎧俠KIOXIA以創新的3D快閃記憶體技術，開創各種領域運用儲存的可能性，包括高階智慧型手機、個人電腦、SSD、汽車和資料中心…等，並致力於提供先進的儲存解決方案和服務，期許能豐富人們的生活並擴大社會的視野。

後疫情時代，非接觸經濟與社群電商飛快興起，善用網紅行銷創造內容是數位轉型的市場顯學，鎧俠期待透過MiiShare101未來網紅大賽的舉辦，鼓勵更多自媒體內容創作並發散更多影響力，以精準的網紅和KOL行銷，找到目標顧客，提高品牌可信度，建立品牌企業、網紅與消費者間正向的生態圈與循環。

優異效能與穩定品質是銷售最好的武器

鎧俠株式會社(KIOXIA Corporation)是記憶體解決方案的全球領導者，致力於開發、生產和銷售快閃記憶體及固態硬碟(SSD)。台灣鎧俠成立於2019年，是鎧俠株式會社在台子公司，作為設備製造商、增值經銷商、系統整合商和代理商的最佳合作夥伴，台灣鎧俠也以提供客戶最好的服務、最尖端的科技及最高品質的產品為宗旨。鎧俠相信資訊不是單面向的，隨著時代和科技的演進，資訊不單僅進化成多面向，也更加豐富複雜化，因此鎧俠更在意如何以群眾的角度，去提供消費者切合的存儲技術。

貼近消費者角度，引起共鳴

鎧俠的前身是東芝記憶體從株式會社東芝分割，不諱言，當初從家喻戶曉的東芝更名為鎧俠，如何走出新的價值，給消費者更清楚的品牌定位，是鎧俠面對市場最大的難題。秉持著產品本身的品質與效能，就是銷售與建立品牌最好的武器，鎧俠從產品的本質出發，以優異的效能及穩定的品質來說服消費者買單，透過良好的使用者體驗，一步步建立起品牌口碑。

MiiShare101未來網紅大賽發起人，岱瑪金誠總經理陳虹汝表示，培養言之有物未來網紅，創新一個網紅銷售服務模式，讓未來網紅作為企業與消費者之間的橋樑，是MiiShare101未來網紅大賽舉辦的目的之一。鎧俠也表示，要做到言之有物，必須先做思考，了解企業的需求、了解產品的特色，才能以更貼近消費者的方式，引起對方共鳴，進而提升對產品的接受度，為企業帶來新的商機，而這，也是鎧俠期待透過MiiShare101未來網紅大賽所看到的行銷效益。