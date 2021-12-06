科技部TTA培訓100強新創　CES 2022在國際嶄露頭角

因應疫情影響，2022年美國消費性電子展（CES）展覽將採虛實並進，科技部TTA也將攜手國發會、經濟部、三園區、地方政府與加速器，共同率領100家新創前進CES新創展區Eureka Park，展現出我國數位科技、智慧醫療、人工智慧與資安等各科技應用領域新思維、新產品與新服務，藉此平台展示台灣科技動能，讓展會活動發揮更大價值。

TTA BootCamp集結黃金陣容 助新創布局全球市場

科技部TTA今年從148隊申請團隊中，透過矽谷創投與大會嚴選出100家新創參與CES 2022。為協助新創團隊增加國際競爭力並順利於展會中爭取訂單商機，於12月6日至12月8日展開為期三天培訓課程，邀請來自Startup Junkie、10X Innovation Lab、500 Global、SOSV-MOX和Presentality等國內外業師，提升新創團隊國際競爭力，協助展前籌備及海外拓銷策略，前進國際的矽谷思維，以及展場具備溝通技巧與Pitch實戰演練，進入到展後商機鏈結，以及與潛在合作對象的關係建立。

科技部產學司司長許增如於活動開場時替新創團隊加油打氣表示，TTA於 CES 2022將再度率領100家新創參展CES，儘管COVID-19疫情影響之下，期許新創團隊能把握參展好機會，讓國際看見台灣，提升台灣新創於國際知名度，Go big、go global。

科技部TTA打造南北均衡新創生態圈 助攻新創邁向國際

科技部TTA為推動台灣科技新創前進國際的重要平台，以台灣科技新創鏈結全球市場、資金、人才及技術等重要資源為使命，透過全球新創重要展會緊密交流與產業鏈結，近年來已逐漸成為國際新創重要品牌。

為配合國家6大核心戰略產業及大南方計畫政策，厚植南台灣產業聚落數位轉型、創新創業及創造就業豐沛動能，TTA也將於2021年底前建置台灣科技新創基地－TTA南部據點，並導入台北TTA加速器及國際輔導資源，藉以打造南部產業創新生態系，以科研成果促進產業升級，支持新創朝向國際市場目標邁進。