優勝奈米UW-KI金剝除劑 符合安全環保綠色製程

專精研發安全、低碳與環保金屬剝除劑的優勝奈米科技，又有新發明。全新推出UW-KI金剝除劑，可在半導體製程中高選擇性的剝除金，並可抑制對鋁、鎳、不鏽鋼的腐蝕性，達到高程度的選擇性金蝕刻。

摘下2020年行政院環保署綠色化學應用及創新獎得主優勝奈米科技，長期專注於開發金屬剝除劑，包含貴金屬、稀土金屬以及有價金屬，更提供綠色製程，降低在製程中的碳排放量以及避免使用毒物，是安全與環保兼具的製程技術。

新研發的UW-KI金剝除劑最大特色為不含氰化物，蝕刻的同時可保護底層金屬，蝕刻速度穩定，在攝氏20-25度操作條件下，蝕刻速度45-55 Å/s，可作為精密蝕刻使用。

UW-KI技術除了可應用於半導體產業，亦可廣泛運用於印刷電路板與連接器產業。傳統是採用王水、氰化物方式進行剝除，造成工作環境惡劣，操作人員容易受傷或導致癌症，並且產生大量難處理的製程廢水。而採用UW-KI金剝除劑不但可達成製程目標外，並可大幅度低對環境的污染。

使用UW-KI金剝除劑的剝除前後對比。圖／優勝奈米科技提供

台灣半導體產業協會（TSIA）公布2020年台灣半導體產值達3.22兆元，年增20.9％，創下歷史新高，總產值提升至全球第二，僅次於美國，儼然成為對全球影響力最大的產業之一。根據工研院產科國際所的數據顯示，晶圓代工於2020年全球市占率高達77.3％，封裝測試2020年市占率為57.7％，這兩個項目自2018年至2020年連續3年中，都穩坐全球之冠。而積體電路設計於全球排名位居第二位，2020年市占率亦來到了20.1％。

優勝奈米科技董事長許景翔比喻說道，「電腦的心臟是IC，而全球生產IC的心臟在台灣。」台灣從IC設計、半導體製造、系統組裝，而最後到回收產業，完整的一條龍產業鏈，成功打造出國際競爭力。

​針對半導體產業，優勝奈米科技還開發多款產品，如SnST-550A剝錫添加劑，將錫鍍層剝除後保留銅，可應用於封裝產業；TiST-800則不須使用氫氟酸即可快速且穩定將鈦鍍層剝除；另外，UW-330鉻剝除劑不使用鹵素的條件下，將不銹鋼上的鉻鍍層剝除。UW-910鎢鈦剝除劑，能將鎢鈦合金剝除不傷陶瓷底材。更多的產品可查詢官網：https://www.uwin-nano.com或洽詢(02)2269-1477何經理 。