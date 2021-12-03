教育部海事教育實習新船「御風」開工 新船符合STCW國際公約規範

國立高雄科技大學接受教育部委託負責新船的籌建計畫、並由得標廠台船公司承造的教育部新造的第三艘海事教育實習船「御風」，3日在台船公司船體工廠正式開工，預計113年嶄新的海事教育實習船將可下水投入營運，新船符合STCW國際公約規範，將可強化海上實習的安全與效能，提升航海實務能力，為台灣海洋教育建立更完善的訓練環境。

教育部所轄「育英二號」是目前國內唯一的實習船，不過船齡老舊、噸位小、航程太短、學生艙位不足等等問題，讓發展海事人才的需求面臨突破的關卡。教育部委託國立高雄科技大學負責新造實習船「御風」籌建計畫，新型實習船「御風」，造價16億5千多萬元，將升級為6,000噸、搭載人數250人 (學生200人、船員50人) 的，新船將完全符合STCW國際公約規範，強化海上實習的安全與效能，提升航海實務能力。

高科大校長楊慶煜說，任務雖然沉重，但這正是台灣海事教育突破的重要關卡，投入這個專案的包含了老字號的台船公司、財團法人船舶中心，對於新船亮相的日子充滿信心﹔高科大立足高雄，是高雄的大學，產業對人才的需求，高科大會努力培養更多優秀人力投入市場。高科大副校長俞克維也補充，新船在設備上有非常完善的規劃，從課堂的理論教學、模擬操作訓練，到現場實務見習，都能在新船上一次完成。新船的規劃包括了課堂使用的視聽教室、機艙教學動線規劃、1比1實境實習駕駛室，還有航海、輪機、高壓電等三套全功能模擬機系統。

台船董事長鄭文隆也趁機呼籲，除了培育海事人才，海工人才也需要即時補充人力，不論是在造船或是離岸風電產業的海上作業，正是人才大量需求的關鍵時刻。楊慶煜也藉機回應，除了台船，漢翔也對高科大釋出航空產業人才荒的警訊，海洋、航空領域都面臨一樣渴求人才投入。