經濟部工業局啟動「5G+產業新星揚帆啟航計畫」

5G議題自2020年「5G元年」持續延燒，為迅速對接工商企業實際需求，經濟部工業局以培養國家、企業所需5G人才為目標，啟動「5G+產業新星揚帆啟航計畫」。昨（2）日於Taipei digiBlock 台北數位產業園區「玩學5G ∙ 2gether l 時空無界∞ 大無限第2屆成果展，受到關注。

經濟部次長林全能親臨現場並表示，「企業出題、人才實戰」模式能有效協助學生進入企業累積專題實作經驗。相較於過去成果展會以實體攤位形式，該屆採用大量線上線下互動5G應用智慧展演及虛擬攤位方式，凸顯計畫內5G領航企業的創新技術。

今年在防疫不鬆懈狀態下，民眾對於遠距居家辦公及線上開學記憶猶新，許多企業紛紛搶進轉型，無論在硬體上、應用平台或軟體支援上需求大增，挖掘好人才更是不斷加碼祭出高薪與福利，積極從本科系應屆畢業生網羅到跨領域在學學迅速增加取得決勝的最大動能。

此屆展會呈現出5G多元應用範圍，很多影響生活層面的運用，也將逐漸成為不可逆趨勢。本次虛擬展會中超過40攤企業，展出最新研發能量及多達52案研發實戰專題項目，有興趣民眾可多利用不受時空限制特性的虛擬展，上線瞭解5G潛力方案與研發題材。

工業局副組長顏鳳旗在感謝儀式暨競賽頒獎儀式中，也體驗無違和與企業及學校代表虛擬分身的互動。他指出，虛實整合方式可用技術展現，也替疫情尚未完全解封之際，創造一種進可攻退可守的彈性。

工業局顏鳳旗副組長（中）與冠軍團隊共同合影。圖／5G+產業新星揚帆啟航計畫提供

活動現場研發專題PK賽中，由雲達科技和3位產業新星—洪群崴、蕭誌成、張祐綸以「5G邊緣平台之整合與效能優化」專題名稱摘下冠軍殊榮及獎金7萬元。此次PK賽時透過現場與線上互動的AR應援即時計分機制，讓配合防疫控制人流會場，仍可像群聚現場加油一般，熱鬧選出最高人氣獎項。免費參觀或線上看展可查詢: 5G-Jump。FB粉絲專頁： https://hi-in.facebook.com/5GJUMP/videos/220366936892226/、 虛擬展場https://www.5g-jump.org.tw/zh-tw/2gether、YT直播： https://reurl.cc/WXm0NL