北科大特聘教授李達生攜手美商AgilePoint實踐智慧農業

因應全球數位轉型浪潮，台灣企業數位轉型已刻不容緩。12月2日至4日在台北南港展覽館舉辦的「2021臺灣智慧農業週」，宇豐環球農業科技公司在展覽館二館1樓P區101攤位展出。宇豐環球農業科技公司透過臺北科技大學特聘教授李達生研發的節能控制系統，使用AgilePoint NX平台，推出智慧貨櫃移動農場，有效控管風險及成本，提高農作物良率，降低污染使生態永續。

節能控制邏輯主要是基於人工智能技術辨識目前種植作物狀況，減少人員進出造成的能耗，在人工調節的環境中，進行農業種植，在風不調、雨不順的惡劣環境中，解決智慧農業所面臨的問題，收穫珍貴的農作物。

特聘教授李達生攜手美商AgilePoint公司，與宇豐環球農業共同開發出一套高效種植及穩定生產的，以種植高附加價值作物-姬松茸菇為案例，將軟硬體設備設計整合在40呎貨櫃中，除控溫、控濕、自動開啟通風設備外，亦結合IoT遠端監測並收集相關數據，呈現作物的生長曲線，可以適時根據分析調整溫濕度條件滿足作物生長，達到全年的種植及其生產履歷的溯源。

透過李達生特聘教授研發的節能控制系統，將軟硬體間的高度整合，讓矽谷美商AgilePoint NX平台實現數位種植，遠端監控姬松茸菇的生長情形，使用團隊架設的資訊平台，進行數位種植參數收集，在貨櫃中安裝了感測器模組，於作物生長時可以拍攝姬松茸菇生長的狀態，透過土壤、空氣、水的資料收集，比對數位化資訊與農夫經驗值的差異性。整體資訊平台共分為邊緣運算、雲端AI平台、資料蒐集平台，其中邊緣運算負責姬松茸菇的生長觀測Edge AI生長狀況辨識，雲端AI平台負責姬松茸菇照片建模、標籤標定和生長狀況meta-data紀錄，資料蒐集平台負責存放其他組件之資料。

北科大特聘教授李達生透過懸吊式機器人及節能控制AI系統，高度整合貨櫃式移動農場軟硬體設備，成功將姬松茸菇高效種植並穩定生產。圖／業者提供

在工業局CITD計畫的支持下，李達生特聘教授規劃畫實驗，使用AI輔助栽種和傳統栽種的比較發現，在接近中午氣溫高時，耗電量相差大，證明了在高氣溫時，避免引入外氣對貨櫃的節能是相當有幫助的，使用AI輔助栽種，每日的平均消耗為46度電，而傳統栽種的每日平均消耗為70度電，從電表數據上可看到使用AI輔助栽種整體能耗節省33%；期間更驗證了姬松茸菇培養可達35％轉換率，單一貨櫃產能每年可創造近200萬，每一期生長週期為2個月，每度電3塊錢，可以創造產生10倍以上，約新台幣36元產值，高產值設備升級與搭配軟體，實現數位種植技術提升有助於持續拓展市場，解決農業人力嚴重短缺和高成本的外派費問題，藉由這次成功的經驗，目前宇豐環球也正在著手打造一個垂直整合的供應鏈平台，預計從上游的種苗管理供應開始、供應中游的種植生產管理並一路延伸到下游的消費者下訂系統，相信這將實踐智慧農業，並由量化數據支持，打造出一個新的生態圈以及商業模式。