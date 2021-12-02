安馳科技秀ADI高端智慧監控整合方案

半導體通路商安馳科技（ANStek）將於2021台北自動化工業大展（12/15~18），呈現Analog Devices Inc.（ADI）美商亞德諾振動量測分析（CbM）、M2K主動學習模組、建築物煙霧偵測模組、水質分析儀器，及多款高端智慧監控整合方案，預期將成為全場最吸睛焦點。

對使用馬達、發電機和齒輪等高速運轉元件的機械設備及技術系統而言，狀態監測是現階段最重要的技術發展項目之一。為大幅降低生產停機風險，預知保養和計畫性維護已成為必要選項。為使客戶預先掌握設備健康度，大幅降低製造過程損耗成本，工研院機械所與ADI、安馳、聯陽半導體聯手打造CbM狀態監控開發平台。安馳科技表示，CbM內建感測器可即時監控特定設備及零件運作狀況，主動識別、診斷及解決機台異常問題，並透過AI運算方式，在元件發生故障前主動示警通知，避免因突發機台故障導致生產停擺。

安馳與ADI長期協助學校培育電子、資訊人才，協助辦理創創AIoT校園競賽，提供企業技術諮詢指導及工作坊平台，免費贊助價值百萬元的高階元件，扮演產學合作的重要推手。為滿足新冠疫情線上授課需求、擴大電子學學習範疇，ADI為高級電路╱電子課程有興趣的教師、學生及自學者，開發ADALM2000（M2K）主動學習模組。安馳科技表示，M2K將示波器、網路分析儀、邏輯分析儀、波形產生器、伏特器及電源供應器整合成口袋大小的模組，搭配專用電腦軟體及直觀GUI界面使用，就能隨時隨地進行檢測和實驗。非電子、電機類（例如機械、物理、資工）等沒有電子實驗室的系所，引進M2K模組後，不需花高額經費，也能進行各種實驗，導入電子實作，課程內容更豐富，不僅僅是理論探討。

在綠色建築、低碳等趨勢影響之下，世界各國相繼投入智慧建築技術發展。透過建築內外的感測器，除了降低能耗，提升工作人員的舒適度及工作效率外，如何提高建築的安全性，也是重點發展項目之一。為提升偵煙警報器偵測速度及辨識能力，ADI推出高性能煙霧偵測模組ADPD188BI，能清楚識別煙霧類型、降低干擾誤報機率。低功耗、體積小，使探測器設置更密集、報警更快、位置更明確，大幅提高人員生還機率。

近年來，各先進國家在地球暖化控制、河川整治等自然環境保育上不遺餘力。安馳、ADI與JNC銘祥科技合作開發台灣自製水質感測器，以ADuCM355精密類比微控制器關鍵核心技術，生物及化學感測器介面，且具有低功耗、高精密度、體積小、穩定及設計彈性高優勢。除可應用工業氣體檢測、儀器儀表、生命體徵監測和疾病管理，以這組晶片作為主架構而設計出來的水質感測器，能自動連控多項複雜的水質監測、資料傳輸、雲端大數據管理，及水質改善設備，輕鬆管理及達到全球佈局目標。

安馳科技將於12月15至18日在南港展覽館一館N1014攤位展出，歡迎蒞臨參觀，或上公司官網：http://www.anstek.com.tw瞭解相關產品資訊。