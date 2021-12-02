是德科技與Proventia攜手合作 共同開發電動車電池測試解決方案

是德科技（Keysight Technologies Inc.）是推動全球企業、服務供應商和政府機構網路連接與安全創新的技術領導廠商，該公司日前宣布與芬蘭國際科技公司 Proventia Oy共同合作，開發最佳化電動車（EV）電池測試解決方案。Proventia Oy專門提供解決方案協助引擎、機械和汽車等產業，對抗氣候變遷。

現今的汽車製造商、供應商，以及測試機構，正積極提高電動車的行駛距離、效能和安全性，並且盡可能地降低成本。在這個競爭激烈的市場，如何大幅縮短高電壓EV電池的開發和測試時間為成功的關鍵。為此，是德科技與 Proventia 攜手合作，共同建構可加快部署時間，而且不受地點限制的安全測試實驗室。

該測試實驗室採用下列關鍵解決方案：

一、Keysight Scienlab電池測試解決方案，包括SL1700A系列Scienlab電池測試系統–電池組級，針對電壓高達1500 V的電池進行測試。另外，為消除安全疑慮，還提供備援量測功能，並採用新的高電壓碳化矽（SiC）技術，實現96%的能源回收。

二、Keysight Scienlab儲能設備檢測軟體，可監控待測裝置（DUT）的測試系統和實驗室元件，包括電池管理系統和氣候實驗室。

三、Keysight PathWave Lab Operations電池測試軟體，可協助管理整個實驗室，並最佳化工作流程、資料擷取和處理。

四、Proventia測試實驗室具備標準化、模組化且不受地點限制，供使用者選擇大小適中的實驗室，以加速部署，進而縮短投資時間並節省成本。

五、Proventia的測試實驗室包含氣候實驗室整合與控制、液體調節系統、空調、控制室和待測物預備空間。在測試電池時，為防止危險情況發生並確保操作人員的安全，此測試實驗室具備氣體和火災偵測、設施警報系統，以及存取控制等安全保護功能。

Proventia總裁暨執行長Jari Lotvonen表示：「結合我們與是德科技的經驗和專業知識，Proventia可快速提供滿足客戶特定需求的最佳化電池測試實驗室。」

是德科技汽車與能源解決方案事業群副總裁暨總經理Thomas Goetzl表示：「我們很高興能與Proventia合作，為客戶提供配有是德科技精密電池測試解決方案的模組化、安全且快速的測試實驗室基礎設施。協助客戶在不犧牲電池效能、品質和測試範圍的條件下，加速推出電池產品。」