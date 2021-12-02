全台首創家用綠電訂閱平台 正式上線

全球邁向 2050 年淨零碳排，英、日、美、星國皆已出現提供100％再生能源的售電業者，讓民眾能享受多元的綠電訂購方案。綠電科技新創公司奇異果新能源（KiWi）正式宣布推出全台首創家用綠電訂閱平台，以獨家研發 AI 與區塊鏈技術，讓民眾三分鐘輕鬆完成綠電訂閱。該綠電採台電直送、協助診斷家戶用電行為外，親民的電費更是此次新服務應用一大賣點！

台灣工研新創協會理事長高繼祖表示：「永續能源領域是近年來創投市場的熱門項目，奇異果新能源就是最佳印證」，台灣綠電應用協會秘書長許博涵更提醒「台灣灰電比例仍然過高，綠電走入家庭是台灣邁向零碳必經之路」，因此發表會現場難得一見的未來淨零碳排生態系大集結，包含：eTreego 起而行綠能、ideal 理想商務空間、茶涎知名連鎖茶飲業者、大屯有線電視等綠電生活圈夥伴參與，共同宣示開啟綠電普及至大眾的最後一哩路。

創辦人黃偉哲表示，奇異果新能源推出的家用綠電訂閱平台，有三大優勢：「台電直送」、「智慧綠電管家服務」、「親民電費」。奇異果新能源供給之綠電，直接由台電輸配電網產地直送，讓民眾在使用綠電的同時，仍可確保供電穩定性。並搭配免費優先換裝智慧電表服務，不需要額外施工、更免綁約，訂閱後可無痛轉移。且全數綠電來源都擁有再生能源憑證，確保訂閱者使用的都是可信任的綠電。

經濟部能源局國家再生能源憑證中心組長黃志文解釋，再生能源憑證的概念就是「綠電身分證」，每1000度電會發行1張，不僅能為綠電驗明正身、更透過與各國相同的憑證運作模式，創造經濟與環保雙贏，政府樂見民間企業積極響應政府政策推動。

針對中高用電客群，像是四口家庭、退休族群、在家上班的族群，訂閱綠電能夠節省全年的5％電費。若全台高耗能家庭都能加入綠電行列，每年更相當為台灣種下8,500萬棵樹。為鼓勵大眾訂閱，特別推出上市優惠方案，前一千名申請者即可享前半年，每月電費享9折優惠！