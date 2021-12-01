Canon秉持「共生」企業理念 深耕台灣二十週年有成

全球光學領導品牌Canon今(1)日舉辦了二十週年有成「多元創新 引領未來」記者會，現場不僅回顧20年來的點點滴滴與經營成績，也分享企業理念與文化，同時也展望未來，全球化的Canon將持續開拓更多元的經營觸角，展現在地化的經營實力，創造差異化競爭優勢，提供給消費者更多優質的產品。

台灣佳能資訊股份有限公司總裁蘇惠璋表示，2021年是Canon深耕台灣市場的第二十個年頭，一直秉持「共生」的企業理念，致力於創造共享幸福的社會，無論從產品研發創新到企業公益等，積極投入多項企業社會責任，如：關懷環境的節能減碳、海洋保育的淨灘、蝴蝶生態保育、深入偏鄉關懷兒童、攝影馬拉松、以及近年積極培育的校園攝影大使等活動，展現對於社會、人民、地球和大自然濃厚的關懷，除響應友善地球外，同時深耕台灣攝影文化，發揮企業影響力，串聯起台灣這片土地和世界的連結。

對於經營的成績，蘇惠璋提到，Canon是業界唯一擁有影像輸入及輸出的光學技術領導品牌，憑藉優越的光學影像及數位技術，持續締造品牌佳績，包括專利數於2020年位居全球排名第三、日本企業榜首；此外專利數更是連續35年位居美國排名前五名，以及連續18年獲得可交換式鏡頭數位單眼相機全球市佔率第1名，實力有目共睹。同時因應元宇宙虛擬現實世界發展趨勢，身為全球光學影像領導品牌Canon憑藉多年來累積的光學技術，更於日前宣布首次推出虛擬實境製作系統，跨足VR製作領域，展現全方位創新成果。

台灣佳能資訊總裁蘇惠璋強調，Canon將繼續在台落實「共生」企業理念，並從光學產業、數位印刷、影像監控解決方案和健康醫療等四大領域持續創新。圖／業者提供

而展望未來，蘇惠璋指出，Canon過往二十年積極拓展營運版圖，未來將會更加靈活運用Canon於全球豐富的資源及經驗，於光學產業、數位印刷、影像監控解決方案（雲端整合）、健康醫療四大領域持續創新，豐富產品與服務在影像、印刷、AI智慧、雲端運算與醫療領域的應用場景，利用身為全球光學領導品牌的優勢，為行業及個人使用者帶來更加多元化的體驗，引領未來潮流。同時Canon也將繼續在台落實「共生」的企業理念，保持自信、活力、熱情、認真、專業的態度，和積極響應Canon內部企業文化「Big Smile」與「Red Hot Passion」，期望同仁每日保持熱情帶著愉快的心情和笑容勇於挑戰，未來一同與所有合作夥伴和台灣民眾共同攜手再創精彩，迎接下一個璀璨的二十年。