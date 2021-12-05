創新×新創 智慧城鄉嘉年華12/11熱鬧開展

經濟部工業局推動「普及智慧城鄉生活應用計畫」，聯手地方政府及各領域業者，活用臺灣引以為傲的資通訊技術，將5G、人工智慧、物聯網、運動科技、AR/VR等最夯的新興技術，投入政府科技治理及民眾日常生活，打造了多元的國產智慧服務解決方案。今(110)年將在台北松山文創園區，以「創新」x「新創」設置了智慧城鄉體驗館與創業歸故里競賽專區，邀請民眾前來體驗，感受智慧生活滿滿的創意與活力。

本次活動特別規劃5大主題的互動體驗專區，包含「智慧健康、智慧教育、智慧農業、智慧生活與智慧活力」，展出的應用從AR英文學習、機器人幼教互動、AI肌膚檢測、智慧棒球/羽球運動訓練、漁產養殖與農業科技、人臉辨識、觀光購物、到AI蚊子終結者…等；另外，現場也邀請參與「第三屆創業歸故里競賽」的新創團隊，帶來一日巧克力農夫體驗、物聯網感測控制等各式各樣的應用互動，並將揭曉全年競賽結果，精彩可期！

活動現場更規劃了多種限量版的親子活動，包括萬獸之王創客機器人、DIY翻轉程式工作坊、羽球揮拍虛擬教練、棒球投球素質分析等，滿足小朋友對未來智慧生活的期待；此外，也邀請大小朋友共同在活動現場的未來智慧城市許願牆，留下集體創作的成果。

「智慧城鄉嘉年華」與您相約12月11日(六) 10:30至18:00，在台北松山文創園區2號、3號倉庫，歡迎親臨感受新科技的魅力；現場憑體驗地圖集章，還可以兌換扭蛋好禮，活動只有一天，歡迎全民一起來玩科技！