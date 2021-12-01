Hitachi Vantara提出混合雲數據儲存願景

因應數據驅動數位基礎架構的未來需求

日立有限公司(TSE: 6501)旗下數位基礎架構、資料管理分析與數位解決方案子公司HitachiVantara宣布未來混合雲數據儲存願景，全面升級混合雲資料儲存產品組合，協助客戶解決艱鉅的資料挑戰，包括資料儲存、管理和分析等，讓客戶能專注自身的核心業務，因應數位轉型業務需求。

「Hitachi Vantara將提供分散式混合雲資料架構，持續擴展業界領先的儲存虛擬化功能，」Hitachi Vantara數位基礎架構事業處總裁Mark Ablett與產品總監Radhika Krishnan指出，「新推出的混合雲基礎架構解決方案，結合軟體定義Hitachi Virtual Storage Software for Block的發展藍圖，協助企業實現邊緣、核心到雲端分散式環境的虛擬化。」

新混合雲基礎架構解決方案協助各種規模的客戶，以更具成本效益的方式滿足企業、雲端原生與AI應用服務需求，同時提供延伸資料架構至混合雲環境的穩固基礎。

Hitachi Vantara台灣區總經理林岳田表示 ，「今天推出的新產品組合增強功能，將在未來企業混合雲數據策略中發揮關鍵作用。全新的VSP 5000系列和E系列混合雲產品，可在地端、非地端及雲端儲存環境中無縫提供高效能、整合和企業級數據服務，以滿足客戶數位業務對敏捷性和高效能的需求。」

新VSP 5000(Virtual Storage Platform)系列的所有產品、VSP E系列以及HCP(Hitachi Content Platform)產品都已上市，並提供無中斷的升級路徑和雲端般的管理工具。

探索新混合雲基礎架構產品。

新VSP E系列：提供一流的效能與容量

專為中小企業客戶設計的新VSP E590與E790儲存解決方案，能為客戶提供更強大的靈活性，並於單一中階平台上整合不同工作負載，此外，與領先的雲端服務平台整合，可以協助客戶將資料架構擴展至雲端。基於Hitachi Vantara混合雲資料虛擬化策略，這些儲存陣列，未來將提供具備軟體定義與雲端代管解決方案的資料服務和虛擬化功能。

VSP E590 / E790儲存解決方案。

除了經濟型的全NVMe儲存陣列，客戶現在也可以選擇全NVMe、全SAS或結合二者的組態。VSP E590和E790中新增的SAS擴充功能，可滿足應用程式的低延遲與中小企業客戶對低成本的要求，確保客戶在使用高容量、低成本的媒體保存資料時，同時也能享有高效能。

透過簡單的自動安裝設定和內建管理功能，VSP E系列系統可在30分鐘內啟動並執行。

為了簡化從邊緣到核心與雲端的資料架構部署與管理，新VSP E系列已整合至知名的混合雲堆疊中，包括Anthos及Red Hat OpenShift平台。Anthos是Google Cloud解決方案，可在本地端、邊緣和多個公有雲之間統一管理資料，Red Hat OpenShift則是業界領先的企業級Kubernetes平台。此外，Hitachi也發佈了Hitachi Replication Plug-In for Containers，讓企業資料服務能夠在容器環境中與Hitachi VSP和E系列共同進行狀態儲存。

VSP 5000系列：精益求精

VSP 5000系列為數位轉型提供商業洞察的資料平台，為有大量資料需求的客戶提供更多企業級功能。新推出的企業級儲存產品VSP 5200和VSP 5600，透過更快的應用程式回應時間和更高的效能，可提升42%資料縮減率，以擴增更多可用容量。新VSP 5600利用端對端NVMe提供3300萬IOPS(Input/Output Per Second)，將延遲降低至39微秒，再度締造效能新紀錄。上述功能可加速應用程式的回應，並協助資料中心整合。這些儲存陣列也具備智慧化能力，可在基礎架構堆疊中進行即時觀察，並自動偵測異常和分析根本原因。

企業級儲存產品VSP 5600

同樣，具備現代化應用開發整合功能的新VSP 5000系列儲存產品，可將資料架構從邊緣擴展至核心和雲端。

愈來愈多企業希望本地端的IT資源能夠具備雲端般的敏捷性和擴充性。因此，Hitachi Vantara在新推出的VSP 5000系列產品中加入了這兩種功能，讓客戶可以利用資料就地遷移功能與無中斷的升級路徑順利轉移至次世代科技。

Hitachi Modern Storage Assurance是VSP 5200與VSP 5600的新服務，能簡化耗時數年的採購過程，協助客戶順利升級至次世代的VSP技術。Hitachi現代儲存保障計畫可以和VSP 5200或VSP 5600一起採購，也可搭配EverFlex。EverFlex是Hitachi Vantara服務型產品，客戶可以按使用量付費的消費模式採購硬體、軟體和服務。

透過EverFlex服務，客戶可依當下的容量與效能需求進行小規模部署，再逐步擴展至大型資料中心的規模配置，同時只需為其使用的產品付費。