清大陳學仕團隊發表台灣首個量子點電致發光面板

國立清華大學材料系陳學仕教授實驗室與國內量子點材料供應商新華光能合作開發量子點電致發光(QDEL)顯示器技術。材料採用經新華光能團隊所設計及製造的量子點，並結合清華大學團隊的元件結構及製程操控技術，成功製作出全台灣第一個被動驅動的量子點面板。該技術不僅簡化製程步驟且大幅降低驅動條件，將加速量子點材料進入電致發光面板市場的速度。目前該技術清大已申請專利並且發表於Adv. Mater. Technol.期刊中。

京東方(中國大陸)、華星光電(中國大陸)、超視堺(日本)等國外LCD面板大廠傳聞將加碼擴建10.5代廠。樂金顯示器(韓國)表示將持續投資OLED產品，三星顯示器(韓國)則宣告轉往QLED產品發展。顯示器市場未來將不只面臨價格戰也將遭遇先進技術競爭的困境。台灣面板廠商擁有完整的產業鏈優勢，並且已在Mini-LED及Micro-LED等新技術上布局。然而Mini-LED技術雖能補足LCD產品在對比度上的劣勢，但在色彩飽和度上無法超過OLED。Micro-LED產品雖能匹敵OLED，但由於巨量轉移的瓶頸，造成製程良率低且成本開銷高，導致無法量產化。國立清華大學陳學仕教授表示：「量子點材料不僅能解決上述困境，也能導入至OLED產品，協助台灣的產業鏈，產生具更高經濟價值的產品，被動式量子點電致發光面板就是一個範例」。

目前量子點材料的應用已經顯露在LCD產品上，如近期被高度討論的QLED TV，其應用方式以光致發光為主。電致發光技術，因需同時具備高品質的量子點材料以及元件製作技術，目前僅少數團隊具備此能力。業界評估量子點未來將不僅成為LCD、OLED、Mini-LED以及Micro-LED等產業的關鍵使用材料，自身也有望成為下世代顯示器的明日之星，若國內能持續發展量子點材料，將協助台灣面板產業成為下一個護國神山。