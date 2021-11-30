加工處攜手新創企業 助南部傳產數位轉型

文/王志誠

經濟部加工出口區管理處今(30)日假高雄軟體園區，舉辦「數位轉型×傳產升級 / 智慧製造論壇暨媒合交流會」，邀請科技大廠友達光電分享如何從單打獨鬥變成與新創企業共創，從面板廠轉型成為智慧解決方案供應商，陳東亮協理分享友達協助的客戶案例，讓不少現場參與企業紛紛表示認同，因為他們也遇到了相同的問題。

自2020年起受到新冠疫情及中美貿易戰影響，挑戰了全球供應鏈分工模式，對於南部的傳統製造業來說，這加速了他們數位轉型的決心與腳步，但卻還沒有做好準備。經濟部加工出口區管理處組長游淑惠表示，我們觀察到有這樣的現象，所以這次活動特別安排五家智慧製造領域的新創企業，搭配超過三十年產業經歷的專家顧問，一起協助南部在地傳產釐清核心問題(痛點)、導入工具評估與建議，並在現場安排媒合洽談，讓供給跟需求能夠立即對接。

AI人工智慧是近年來各行各業都想積極導入的關鍵技術，然而真正要落實時，企業仍然會碰到許多困難。新創企業杰倫智能以自動化機器學習（AutoML）技術，讓企業只要提供數據就能建置不同的預測模型，達到產能、品質或成本的預測。這樣的技術成功通過友達光電的驗證，不僅成為客戶還獲得投資，這就是一個以大帶小的共創案例。目前，杰倫智能在南部的投入也越來越多，因此特別選擇進駐經濟部加工出口區管理處旗下的智慧高軟加速器，與在地夥伴就近提供服務，也十分看好南部製造業大本營的潛力。

該活動尚有百威雷、兆米智慧檢測、光儀科技及智庫驅動等新創企業分享寶貴的實戰經驗，更有50多家南部在地業者報名參與，因應南部產業特性並邀請了台灣塑膠製品工業同業公會及社團法人台灣螺絲貿易協會擔任協辦，代表業界給予支持及回饋，當天現場交流踴躍，互動氣氛熱絡，媒合洽談的安排也讓業者覺得非常實用，比單純的論壇更有收穫。

該活動設立了媒合洽談區，會後讓與會公司提出已身問題，由專業講師針對問題提出建言，減少數位轉型過程中的摸索。圖/王志誠

高雄軟體園區乃南部製造業轉型的重要舵手，未來更是提供5G AIoT研發、測試、應用發展的場域，與前鎮、楠梓科技產業園區形成前店後廠，打造南臺灣最重要的科技產業聚落。經濟部加工出口區管理處對於全台具有創新技術的新創企業加入都表示歡迎，也期盼能引進更多智慧智造解決方案給區內製造業者，一起努力升級轉型。