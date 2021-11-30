亦森氣體與化學供應系統榮獲金炬獎

主要為服務半導體業廠務氣體與化學供應系統的亦森有限公司，在服務項目中不僅於工程設計施作，還包含設備設計與製造。更致力與其他業內廠家合作致力於研發與工程應用層面，以期達到觀察客戶需求，滿足客戶需求的最高目標，因此獲得2021年金炬獎殊榮。

面對日益變化的市場需求，以及中國半導體業再次興起，公司配合客戶群西進，亦森集團於香港成立分公司、合肥亦森電子科技、亦皓工程，為進一步提高設備製造自製率以及高端自動化焊接技術的應用，而成立此家公司並引進自動焊機二套，藉此達到設計、製造、安裝的一體化, 進而提高各項工程、設備專案的技術服務品質。以期能提供更快速便捷的專業服務，以滿足海外及中國區域客戶需求。

在未來的藍海市場，規劃且創造新技術優勢，為亦森目前當前重要課題。現階段與騰興科技共同規劃出三個戰略方向：1.氫能源技術、2.混氣供應系統技術、3.混酸供應系統技術，期盼能攜手共創新技術新領域的藍海市場。而除了台灣與中國區的氣體化學供應系統市場外，亦布局東南亞的市場，現階段規畫主要市場為泰國、印尼與緬甸。藉由中國材料優勢供給，建立材料供應序列，再依各地區經濟成長規畫陸續導入各項工程與設備技術，期待能將台灣製造的優勢品牌，走入東南亞市場讓企業能夠真正開啟永續經營的頁章。

亦森從設計、製造、安裝的一體化，進而提高各項工程、設備專案的技術服務品質。圖/業者提供

該公司經營理念為專業、創新、服務、快速。專業在氣體化學系統工程領域發展迅速，積極從事本業的鑽研，其次創新是全面性及全員的成長，涵蓋策略、行銷、管理、技術，製造等各方面創新。而堅守對客戶的承諾，提供最專業且優質的服務，藉由該服務型態架構出與客戶共同成長的夥伴關係。在工程與設備項目執行後， 亦森提供給予客戶一個專業且快速的售後維護，達到不間斷的連續供應且讓客戶生產上能夠無後顧之憂。