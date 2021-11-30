車載娛樂系統的隱形冠軍 凱銳光電登錄興櫃

車載娛樂系統領導企業-凱銳光電（股票代號2255）已於11月30日以每股25元正式登錄興櫃，主辦承銷商為台新證券。

凱銳光電成立於2004年，目前以高附加價值車用多媒體影音系統及其他車用周邊配件之研發設計、生產及銷售為主軸，銷售對象主要為品牌車廠及Tier 1供應商，產品終端銷售對象為GM、FORD、Stellantis Group、凱迪拉克、林肯、藍寶堅尼、賓利、保時捷、奧迪、日產等品牌，聚焦於前裝(準前裝)市場，即由車廠於生產時直接裝配或由汽車經銷商於銷售新車時選配安裝。凱銳光電以車載娛樂系統軟、硬體之研發、設計及技術整合為其核心競爭優勢，為各品牌車廠提供產品設計、製造及售後服務的一站式服務，所開發產品符合各品牌車廠所要求之各項環境及安全性驗證，擁有符合車規系統之能力。軟體技術上，凱銳光電於2020年自行開發搭載Linux系統的車載影音娛樂系統，該系統可與手持裝置雙向串接，使用者可透過Wifi 或藍芽連網，並使用Netflix等OTT影音串流媒體，滿足消費者隨時隨地、不受空間、器材限制的享受串流影音服務，實現車內與生活的無縫串接，提供消費者更高規格的乘車體驗。

凱鋭光電董事長林傳凱。圖／凱鋭提供

凱銳光電目前資本額4億元，2020年的營收為15.36億元，隨著委託設計開發的產品陸續完成，疫情陰霾亦逐漸消散，業績回復成長力道，2021年截至10月底的自結營收約22.58億元，稅後淨利1.13億元。中長期來看，以特斯拉為主帶動的智能座艙概念將是公司成長的重要產業趨勢。智能座艙定義為主要涵蓋座艙內裝和應用場景角度出發而建構的人機互動體系，其功能包括整合多個螢幕顯示、駕駛監控、娛樂系統等數項功能。其中，有鑑於消費習慣改變及科技進步，消費者對汽車的需求已經從單一的外出工具逐步轉變為生活中的「第三空間」，預計將提升對於車載影音娛樂系統在量與質的需求，給予凱銳光電持續成長的基礎。此外，該公司已切入Panasonic供應鏈，結合ADAS提供完整的系統整合方案給日系車廠，成功拓展準前裝行車紀錄器市場，開啟了該公司第二高成長曲線。根據IHS預測，疫情後生活逐漸恢復正常下，全球汽車需求將在2022年反彈，並回到穩定的YOY+3%成長，以汽車市場持續朝智能化座艙及準前裝市場發展的趨勢下來看，將創造該公司中長期營運成長契機。