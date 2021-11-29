加入CPTPP 安永示警台企供應鏈應重視碳權風險

全球經貿環境不斷變遷，為了讓企業更具全球競爭力，臺灣也在今年9月申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)」，加入後的開放市場與極大程度自由化貿易之利弊得失為何?安永聯合會計師事務所於29日舉辦企業永續發展與多元布局研討會，解析臺灣加入CPTPP的背景與影響，從全球供應鏈布局及環境、社會、企業治理角度，探討企業該如何因應風險並掌握機會。

安永聯合會計師事務所所長傅文芳表示，不久前台灣正式申請加入CPTPP，不僅引起各界熱烈討論，企業更關注的是加入CPTPP能為企業帶來哪些助益，以及將伴隨什麼樣的衝擊，企業更該抓住趨勢及機會，超前部署全球經貿戰略。

中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年分享，CPTPP是快速降稅的FTA，臺灣在加入CPTPP後，將面對工業幾乎全面零關稅；農業大幅自由化且大部分零關稅，只能保有少數例外配額以及服務業高度自由化。雖然臺灣加入CPTPP市場需大幅開放，但CPTPP其他成員降稅將助益臺灣出口。臺灣加入CPTPP後有許多優勢，排除高關稅有助臺灣傳統產業消除關稅劣勢拓展出口，促進產業多元發展；臺商也能結合國內資源與海外市場的綜效，成為全球供應鏈的夥伴，並提升臺灣國際能見度與國際地位。不過臺灣也需注意若是中國大陸也加入CPTPP ，臺灣可能需要大幅解除對中國的經貿限制措施。

在區域貿易協定下之供應鏈措施，企業應如何享有優惠關稅?安永聯合會計師事務所稅務服務部執業會計師孫孝文表示，企業可向政府權責機關申請原產地證明書，或者選擇成為經核准之出口商或進口商等，藉由自我聲明符合原產地以享有優惠。孫孝文提醒企業適用貿易協定優惠關稅時應留意關務風險，以越南海關查核為例，針對進口貨物，越南海關將重點審核其原產地證明，以核定是否適用自由貿易協定等優惠稅率。若是出口越南原產地貨物，越南海關將審核該貨物是否確實符合越南原產地標準。企業如何掌握全球貿易供應鏈之節稅機會與辨識關務風險?透過安永全球貿易分析，企業可利用大數據，客製化分析全球貿易供應鏈之節稅機會與辨識關務風險，進而優化供應鏈排程，進一步尋找可能的節稅領域、辨識並糾正潛在的海關合規性風險。

安永聯合會計師事務所審計服務部協理羅文振分享碳權交易與碳中和對供應鏈之影響，在今年已舉辦的《聯合國氣候變化框架公約》第26次締約⽅大會（COP26）後，依據安永《可再生能源吸引力指數（RECAI）第57期報告》研究，認為COP26後企業仍須努力達成包括各國家和地區承諾更高的可計量性和透明度、更多的國家承諾在2050年實現凈零排放等七項成果。安永建議企業可達到企業永續的作法:如了解營運活動並明確碳排放範圍、建立全供應鏈碳中和管理體系、依排放範圍為基礎來核算碳排放總量等。