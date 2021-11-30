上暘光學投影機鏡頭全球市占率高達10%

國人或許不知道目前全世界每10台投影機的鏡頭中，就有1顆鏡頭是台灣桃園「上暘光學公司」設計與製造的。

近兩年受新冠疫情造成全球嚴重封國、封城導致人們被禁在家，此舉卻引發家庭劇院、家庭式KTV..等宅經濟娛樂風吹起，再加上YouTuber 自拍短片分享、網紅直播搧風點火下，促使ViewSonic、BENQ、EPSON、JMGO、GIMI、MI..等國際大品牌投影機供不應求，相形帶動設計製造投影機鏡頭的上暘光學營收大幅成長，上暘總經理吳昇澈向記者表示今年營收預估可達台幣4.3億元，比原本目標3.5億元超幅成長122.8%!

上暘總經理吳昇澈獲桃園市長鄭文燦頒發「2021桃園SBIR產業創新研發」 獎牌。

甫於近期雙獲「經濟部中小企業創新研究獎」與桃園市長鄭文燦頒發「2021桃園SBIR產業創新研發」補助的「上暘光學」，其投影機鏡頭便是以供應上述國際投影機大廠為主，該公司於2011年創立迄今可謂「10年磨多劍」!除了不斷開發出各式產品鏡頭，且近年來更成為國家重要大獎的常勝軍得主，統計近三年來已榮獲兩次國家品牌玉山獎、三次經濟部中小企業創新研究獎及金峰獎、桃園地方產業創新獎等，明年將鎖定朝小巨人及國家磐石獎等至高榮耀邁進!

上暘製造的無光罩曝光鏡頭品質優異、解析度高，深獲半導體、PCB大廠青睞。

「上暘光學是一個集眾菁英於一堂的專業廠商」總經理吳昇澈說，為了達成公司「成為世界第一高階玻璃鏡頭的設計與製造商」願景，吳昇澈廣邀各路高手齊聚上暘，其中包括美國、日本及台灣國立名校(台、成、清、交、中央、北科大)的碩、博士，高階主管曾任職其他知名企業資歷涵蓋鴻海精密、Hitachi、欣興電子、亞洲光學、佳士達科技、台灣康寧、揚明光學、佳凌科技、立碁電子、中強電子、普立爾、精英電腦..等，眾菁英群聚共創巔峰，從2016年公司成立研發部門迄今，短短5年已申請39件專利、已獲准23件，堪稱研發型專業廠。

上暘製造的鏡頭適用度廣，計有:投影鏡頭、安控鏡頭、機器人視覺鏡頭、醫療鏡頭、曝光機鏡頭等，近期研發的「超短焦投影機鏡頭」更廣受各界矚目，此一離螢幕僅60公分、可投射120吋而不會變形、失真的鏡頭，堪稱上暘創世代結晶，由於超短焦投影的使用情境更適合一般家庭，且價格遠低於相近畫面尺吋的液晶電視，CP值高、產品優異的此項創新產品已受到各投影機大廠青睞，推升上暘持續擴大國際市占率藍圖可期。

為持續擴大全球市占率及提高產品附加價值，上暘擬定特殊商業鏡頭研發策略，包括高流明投影機系統、無光罩曝光系統，及醫療器材、先進機器視覺、3D形貌掃描儀等應用領域，吳昇澈舉醫療鏡頭為例，此一可應用於牙科根管治療輔助顯微鏡、取代LEICA(萊卡)鏡頭、工作距離更長的專業鏡頭，已獲得牙醫師認證通過。

另一瞄準鏡為打獵器具之瞄準鏡組，此專業鏡頭可搭配客戶顯示套件開發，能輔助獵物追蹤瞄準，精準度高。其它高階應用還有一項與半導體相關的曝光機鏡頭，此產品特點為應用於「無光罩曝光機」，使用於PCB、封裝製程等級，以數位化即時改變曝光圖形而免除光罩可觀成本，可讓SEMI、PCB高科技業者加速產品開發，縮短時程、增加獲利。

目前亦擔任光學元件技術發展諮詢委員會(光諮委會)會長職務的吳昇澈表示，非常感謝政府在中小企業加速投資方案幫助下，讓該公司順利在台灣設立高階鏡頭組裝產線，擴大歐美高階鏡頭市場生意，從2011年成立發展迄今，員工人數已成長至92人，現階段除了繼續深耕本業外，將瞄向2022公發、2023 IPO上櫃佈局，帶領公司繼續朝向百年鏡頭企業目標前進。