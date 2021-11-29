綠色工廠─帶動臺灣產業綠色新氣象

洞悉ESG趨勢工廠綠色轉型

近年來資本市場形成一股重視ESG的巨大潮流，投融資機構甚至消費者也不斷敦促企業營運必須納入ESG，不過企業經營者或許會有疑問：ESG的範疇如此廣闊，是否有可以參考的指引呢？

對此，經濟部工業局推動「綠色工廠標章制度」，希望能協助產業因應國際環保與ESG趨勢，逐步帶動產業綠色升級轉型。有別於一般工廠管理較侷限於少數主題，綠色工廠標章整合了國內外關注的ESG議題，可以說是將「綠色轉型」的抽象概念具體化的展現，嘗試讓產業有一套可依循的實體標準。

環境社會治理全方位綠色管理

那麼究竟綠色工廠標章是如何鏈結ESG？舉例來說，在環境面（E），綠色工廠標章納入包括事業廢棄物妥善管理、產品綠色設計等指標，主要是希望引導工廠在產品開發初期，導入生命週期思維，減少相關不必要的原物料投入，同時降低生產過程中產生的污染物；在社會面（S），納入利害關係人溝通、資訊揭露等指標，希望工廠誠信經營且正面地回應外界關注議題；在公司治理面（G），納入綠色供應鏈、綠色採購管理等指標，期許工廠做好溯源管理，並且審視採購與供應商政策，協助供應鏈一起綠化與成長。

工廠若能落實上述指標，便能一步步將ESG內化為企業核心的競爭力，就如同綠色工廠標章的logo，白色的工廠象徵符合清潔生產與綠建築的理念，綠色的手擁抱工廠，象徵著工廠創造利潤的同時也兼顧ESG及永續發展。

十年有成擘劃產業綠色群山

經濟部綠色工廠標章制度的構想，起源自2008年「台積電綠色論壇」，在當時國際上尚未有製造業適用的綠色工廠標準，產業表達了對於綠色廠房與綠色轉型的期待。為回應產業需求，經濟部工業局整合產業界看法以及環工學會等學術單位意見後，著手制訂綠色工廠標準，終於在2012年完成當時國際上首例兼顧綠色製程、生態環境、企業社會責任之全方位綠色廠房認證系統，同年由台積電12廠率先取得國內第一張綠色工廠標章。

綠色工廠標章制度上路將於2022年屆滿十年，從草創時期通過認證的企業多以電子業為主，經過十年來的努力推動，已獲得各界認同，國內各產業都陸續有標竿企業通過認證，如半導體業台積電、聯電、日月光，面板業友達、群創，石化業中石化、台塑四寶，紡織業宏遠、東豐纖維，食品業新東陽等，其中更不乏全集團工廠均通過認證的優良企業。

十年有成—綠色工廠標章及標竿企業。圖╱工業局提供

內外兼備的綠色接軌國際的工廠

工業局指出，經濟部綠色工廠標章以「清潔生產」為核心，每年聘請上百位產官學研專家，依不同產業類分組進行評審，從生產製造、產品環境化設計、綠色管理與社會責任、永續創新等多種面向，評估工廠在生產與營運過程中各環節之表現。

審議通過的工廠將頒發清潔生產合格證書，若進一步取得內政部綠建築標章，即可合併獲得綠色工廠標章，故取得標章也等同成為內－清潔生產、外－綠建築兼具的綠色工廠。值得一提的是，標章效期為三年，工廠於展延時必須再次進行審查，這意味著取得標章並非終點，成員們是否持續精進也將定期受到檢視。

近年來綠色工廠成員們在參與國際永續議題的表現也相當搶眼，不僅逾半數入選道瓊永續指數DJSI，備受業界關注的RE100再生能源倡議，國內參與企業就有四成獲得綠色工廠認證，CDP碳揭露專案問卷獲得領導級別企業，更有近七成是綠色工廠，以上皆彰顯了成員們的努力與成就。工業局也期待未來能持續推廣及擴散，期待對提升產業國際競爭力立下良好典範。

工業局也在推動綠色工廠過程中發現，許多工廠都有自己的特色、故事或亮點，圖片為部分案例摘錄，如果想要了解更多企業如何實踐ESG，工業局也編製「綠色工廠標章專輯」置於「綠色工廠標章資訊網」（網址：http://greenfactory.ftis.org.tw/ ）供民眾閱覽。

宏遠紡織－顛覆傳統工廠印象，彷彿置身公園的鑽石級綠建築生態工業園區。圖╱工業局提供

聯電Fab8A－訓練廠務工程師為義消，同時維護廠區安全及參與外部救災，善盡企業社會責任。圖╱工業局提供

與時俱進的標章展望下一個十年

綠色工廠標章的出發點，注定了這是個必須不停精進的標準，為了符合產業發展政策趨勢，工業局除了定期檢討各項指標，也不間斷收集各界回饋與建議，再依各行業特性及重大性議題訂定行業適用標準。在2012年公布第一個特定行業別—半導體IC製造業標準後，陸續已有IC封測、印刷電路板等共五項產業專屬標準問世，目前工業局正與造紙公會合作開發造紙業標準，即將於年底推出。

工業局分析，未來國際供應鏈對於環保與綠色的要求只會更趨明顯。因此，工業局將持續研析國內外趨勢，遵循政府再生能源、循環經濟、節能減碳、用水效率提升等政策方向，並積極導入ISO等國際環保標準，協助產業接軌國際ESG趨勢。

對於將邁入下一個十年，工業局也表示，這些標竿工廠都是每個產業可學習的起「點」，未來希望成員們在自身精進的同時，能帶動供應鏈及同業加入綠色工廠行列，將「點」串成無數條「線」，再編織成厚實的「面」，讓綠色能逐步擴及整個產業，將是未來努力的目標。

新東陽－食品包裝環境化設計，鳳梨酥包裝使用後，可動手DIY成杯墊。圖╱工業局提供

歐萊德－用畢不是終點，採用生物可分解包裝，瓶底藏著咖啡種子的瓶中樹減廢設計。圖╱工業局提供

DRAM產業第一家綠色工廠-南亞科

全球DRAM產業大廠的南亞科，專注於DRAM的研發、設計、製造與銷售的同時，也持續追求企業永續發展競爭力，近年逐步嶄露頭角，獲得國際投資機構DJSI、MSCI、FTSE、ISS等永續評鑑優良成績。

做為我國企業永續轉型的模範生，是什麼契機讓南亞科投入綠色工廠呢？

從綠色工廠認證中思考未來

「因為永續發展是永無止境的學習過程，身為台灣企業，耕耘綠色生產多年，也希望能獲得國家綠色工廠的肯定，這是促成南亞科技申請綠色工廠認證的最大契機。」長期參與南亞科技永績發展的執行副總蘇林慶說道。

事情決定後，南亞科旋即於2020年初成立綠色工廠認證工作小組，並將重點專注於各項清潔生產改善方案，計畫打造結合AI、大數據、有效提升生產穩定度的智慧綠色工廠。

綠色工廠認證項目涉及面向廣泛，在審查過程中專家們對於南亞科過去的努力給予肯定，同時也提出許多寶貴意見，南亞科得藉此檢視自己未來精進的空間，對南亞科打造智慧綠色工廠的目標有大大幫助。蘇林慶說「我們很感謝綠色工廠評鑑委員會提出的各種綠色引導建議，這方面工業局功不可沒」。

打造南亞科綠色供應鏈

南亞科技獲證後仍未停歇，近3年已投入1.3億元於能源改善計畫，以及耗資4.3億元優化製程水回收及廢水處理系統，未來也將持續推動廠房綠色能源轉型；除此之外，身為產業領頭羊，也積極規劃帶領產業鏈上下游的夥伴一同加入綠色工廠認證的行列，打造DRAM綠色供應鏈，共同實踐「綠色科技、創造環境」的願景。

南亞科技—綠色工廠參訪交流活動。圖╱工業局提供

把ESG變EPS-朋程科技

全球第一大的車用整流二極體大廠朋程科技，長年投入改良製程與精進綠色產品開發，在歷經多年努力，於今年4月獲得清潔生產認證，近期也接續取得鑽石級綠建築廠房認證，即將成為首間加入我國綠色工廠行列的車用電子業者。

高CP值的綠色學習過程

「我們一開始根本不知道什麼是ESG也不懂綠色工廠是什麼，是我們總經理吳憲忠帶頭，叫我們一起去上課了解，才發現朋程科技一直有投入綠色環保。」朋程科技管理部經理陳昭惠說。

事實上，秉持著對社會的良善之心與營造良好生產環境，朋程早在2011年便開始投入資源，減少生產過程的環境衝擊；2017年朋程參與了工業局主辦的綠色工廠講習與交流活動，公司經營層決心進一步取得綠色工廠，便積極展開整合內部資源，並將經營目標投入綠色產品開發，並投資上千萬建置廢溶劑處理系統，升級各項污染防制設備，最終於2020年提出申請。

在參與認證的過程中，朋程開發的超高效整流二極體（ULLD），能大幅地提升汽車用電效率，極富產品環境化設計的精神，深獲審查委員肯定；於此同時，朋程也獲得專家在廢水處理與污染防制技術提升的建議，更藉由工業局安排的企業觀摩會獲得與其他企業夥伴交流的可貴機會，激發其對於轉型策略的創新想法外，也使其轉型意志更加堅定。

綠色環保中的大商機

「上課時說做節能環保會讓公司賺錢，後來才發現是真的。」陳昭惠對此有感而發。朋程科技推動減廢至今，除了使自身生產過程更加環保，整體事業廢棄物處理成本也大幅下降80%，更發現重視ESG並不等同增加企業營運成本，反而是創造EPS的關鍵。

未來，朋程會持續將綠色工廠精神內化至本業，深耕ESG各面向的基本功，成為企業變革創新的動能。